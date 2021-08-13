Поп, рок или шлягеры? Что и как слушают в Латвии

Благодаря ежегодному исследованию музыкальных вкусов жителей Латвии выяснилось, что самым популярным жанром в стране является поп-музыка. Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA) рассказывает, какую музыку любят латвийцы, а также где и как они ее слушают.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно результатам исследования наиболее популярный музыкальный жанр в Латвии — поп-музыка. Ей отдают предпочтение 38% слушателей. На втором месте - рок (16%), на третьем — шлягеры (8%). Далее в рейтинге представлены электронная музыка (7%), классика (6%) и хип-хоп (4%).

44% латвийцев слушают музыку в транспорте, а 32% — дома.

В Латвии большинство людей слушают музыку каждый день (93%), при этом 23% участников опроса тратят деньги на покупку музыки - в среднем около 10 евро в год. Чаще музыку приобретают на носителях, так как потоковыми сервисами пользуются лишь 14%.

Исполнительный директор LaIPA Лиена Грина отмечает, что, по результатам исследования, почти половина респондентов (46%) согласилась с тем, что использование интеллектуальной собственности должно иметь справедливое вознаграждение. 44% участников опроса поддерживают изучение авторских прав и прав интеллектуальной собственности в рамках общеобразовательной программы, а 43% опрошенных согласились с тем, что развитая музыкальная индустрия и ответственный подход потребителей к покупке музыки может внести значительный вклад в долгосрочное развитие и процветание экономики Латвии.

В этом году исследование не могло обойти стороной вопросы о влиянии пандемии Covid-19 на привычки слушать музыку. У 82% опрошенных они не изменились. Некоторые (11%) стали слушать музыку чаще, а 7% наоборот реже. В этом году больше музыки слушали молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет.

"Это исследование помогает представителям музыкальной индустрии понять интересы, привычки и предпочтения слушателей", — говорит Лиена Грина. "Мне приятно видеть, что сейчас люди стали понимать, что музыка не бесплатна. Важно, чтобы общество понимало, что такое авторские права и интеллектуальная собственность. Музыканты, композиторы и поэты имеют право получать справедливую компенсацию за использование своих произведений. Конечно, я бы хотела, чтобы уровень понимания в этом вопросе рос быстрее", — говорит Лиена Грина.

Ассоциация латвийских исполнителей и продюсеров (LaIPA) — организация, которая объединяет местных и иностранных исполнителей и продюсеров, чтобы отстаивать свои авторские права и получать справедливое вознаграждение за использование их творчества. LaIPA представляет интересы более 20 тысяч латвийских и 3 миллионов иностранных исполнителей и производителей фонограмм.