ВИДЕО: Поющая экс-стюардесса airBaltic выпустила еще один клип
Foto: instagram.com/agammaofficial

Стюардесса авиакомпании airBaltic Кристина Иванчикова из-за пандемии оказалась в вынужденном отпуске - и решила стать певицей. Позднее она уволилась, а недавно выпустила новый клип, который набрал за неделю 100 тысяч просмотров на YouTube.

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Кристина записывает песни под псевдонимом Agamma, и нынешний клип на песню "Виражи" - третий для нее. Вышедшие ранее синглы "Alcatraz" и "Адреналин" попали в российские хит-парады и ротацию радиостанций.

Музыку и текст написала сама Agamma, а аранжировку помогал делать ее друг - живущий в Дубае музыкант и продюсер Иван Змитрович, работавший со Светланой Лободой. Видео для песни снимали в пустыне в ОАЭ.

Свежий клип в течение недели собрал более 100 тысяч просмотров на YouTube. Правда, нельзя сказать, что люди в восторге - у видеоролика 25 лайков и 30 дизлайков, а в немногочисленных комментариях люди советуют Иванчиковой либо основательно заняться вокалом, либо не петь, а также поработать над качеством текстов. Впрочем, к критике Кристина относится с пониманием, говорит режиссер клипа Юлия Кова, которая также занимается менеджментом начинающей певицы. "С другой стороны, - считает она, - история, например, с Ольгой Бузовой показывает, что можно делать популярность и на хайпе".

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