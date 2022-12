Актер и музыкант Артур Смольянинов, известный широкой публике по роли "афганца" Лютого в картине Федора Бондарчука "9-я рота", объявил о своей антивоенной позиции, получил запрет на профессию в России и ждет в Латвии американскую визу. 16 декабря на вилле Морберга в Дзинтари пройдет публичная встреча актера с медиа-менеджером Андреем Васильевым на тему "Театр уехал — клоуны остались?" В интервью Delfi Смольянинов рассуждает на тему "красных линий" и границ терпения.

В апреле 2022 года Артур Смольянинов впервые изложил свою антивоенную позицию в полуторачасовом интервью Катерине Гордеевой, вместе с которой входит в совет попечителей благотворительного фонда "Подари жизнь". Это видео собрало 8,5 млн просмотров на Youtube. В разговоре Смольянинов назвал власть преступной и требовал показать документы, доказывающие намерение Украины напасть. При этом он сообщил, что пока собирается жить в Москве.

После публикации интервью актер столкнулся с фактическим запретом на профессию у себя на родине — его фамилию стали вычеркивать из проектов. Объявление мобилизации окончательно убедило Смольянинова покинуть страну.

На первое время он нашел убежище в Латвии, где живут многие его друзья. В ближайших планах — музыкальный тур по Америке. Для публичной встречи с Андреем Васильевым Смольянинов предложил тему "Красные линии. Где предел терпения?" Но в итоге остановились на варианте, предложенном Васильевым, "Театр уехал — клоуны остались? Who is who".

- С Андреем Васильевым вы оба начали творческую жизнь с кинообразов "плохих мальчиков". Васильев снялся с Мишей Ефремовым в картине Инны Туманян "Когда я стану великаном", а ты — в фильме Валерия Приемыхова "Кто, если не мы". Ранняя звездность сильно повлияла на твою судьбу?

- Безусловно. Но это имело как положительный, так и отрицательный эффект. Конечно, это дало славу, возможность зарабатывать, содержать семью, попасть в обойму… Но только сейчас, размышляя о будущем своих детей, я пришел к выводу, какая это вредная штука, когда слава приходит раньше мастерства. Это сильно жизнь ломает — кажется, ну все, я достиг заветной цели: любим, желанен, мне все можно. Наличие возможностей и отсутствие контроля, авторитета, который будет приземлять, действует разрушительно. Перестаешь быть требовательным к себе и работать над собой. Теряешь понимание, где ты реально хорош, а где плох. Надеюсь, позже мне удалось провести работу над ошибками.

- Совершу бешеный кульбит мысли. По сути, Владимир Путин, чья деятельность и тебя вытолкнула из страны, тоже весьма внезапно в конце 1999 года оказался в лучах всенародной славы: до того был никому особо неизвестным бойцом невидимого фронта, а тут — бах и "в дамках"… А дальше — все по твоему списку.

- Сравнение в достаточной степени правомерно. Но есть существенная разница: пусть это прозвучит нескромно, но я не случайный человек в профессии — я на своем месте. Я занят делом, к которому предназначен от природы, а не на которое меня назначили начальники. И, главное, мои ошибки и просчеты никому и никогда не принесли непоправимого или смертельного вреда. По моей вине никто не умер и не был лишен свободы. Да, я не всегда справлялся с управлением, но в итоге как-то вырулил.