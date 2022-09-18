Алла Пугачева поддержала Максима Галкина и впервые выступила против войны
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Российская певица Алла Пугачева поддержала своего супруга, артиста Максима Галкина, признанного Минюстом РФ физическим лицом-"иностранным агентом". Об этом пишет "Новая газета. Европа".

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На своей странице в Instagram Пугачева опубликовала пост, в котором она попросила российское ведомство признать и ее "иноагентом".

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Ранее Пугачева уже несколько раз намекала на свою антивоенную позицию, однако напрямую вторжение в Украине не комментировала.

Как сообщалось, 16 сентября Минюст РФ включил артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". В графе "сведения об иностранных источниках" указана Украина. Галкин неоднократно публично высказывался против войны в Украине. Сейчас артист выступает с сольными концертами за границей.

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