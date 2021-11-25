Бритни Спирс выложила в Instagram фото украинского кота Степана
Foto: instagram.com/loveyoustepan

Американская поп-певица Бритни Спирс выложила фотографию украинского кота Степана. Снимок ставшего мемом питомца, который с грустным видом сидит за столом с бокалом вина, появился в ее Instagram-аккаунте.

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Таким образом исполнительница анонсировала выход своего нового фильма. "Я только что закончила съемки фильма, который называется "Кумир". В нем точно будет много хитов и ярких картинок, чтобы бросить в красивые лица моей семьи. Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я да. Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом", — написала артистка.

Степан прославился благодаря своему аккаунту в TikTok. На его страничке появляются видео, на которых животное грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные старые хиты. В беседе с изданием TJ хозяйка рассказала, что хотела показать своего 13-летнего кота всему миру, так как считает выражение его морды отдельным видом искусства. По словам пользовательницы, в роликах Степан не грустит, а засыпает. Посмотреть на кота Степана и узнать его историю можно здесь.

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