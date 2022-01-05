Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме
Foto: AP/Scanpix

Комик и актер Джон Стюарт в одном из новых выпусков своего подкаста обвинил писательницу Джоан Роулинг и авторов фильмов о волшебнике Гарри Поттере, основанных на ее книгах, в антисемитизме.

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Внимание Стюарта привлекло изображение гоблинов, которые работают в магическом банке Гринготтс. Он сравнил гоблинов из фильмов о Поттере с антисемитскими карикатурами в фейковом документе "Протоколы сионских мудрецов", созданном с целью подорвать репутацию евреев в 1903 году.

"Вы видели когда-нибудь сцены из банка Гринготтс? Видели, кто управляет там банком? Это же евреи! Это карикатурные евреи из антисемитской литературы. Джоан Роулинг подумала: "А давайте они будут управлять банком! Это волшебный мир, можно летать на драконах, иметь ручную сову, но банком должны владеть евреи. Просто с острыми зубами", — негодует артист.

Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме
Foto: Kadrs no filmas

По словам Джона Стюарта, он ожидал, что изображение гоблинов вызовет общественный протест, но этого не произошло.

В последние два года Джоан Роулинг находится в центре скандала — ее обвиняют в трансфобных комментариях. Возможно, из-за них писательницу не стали снимать для реюниона "Гарри Поттера" — в спецэпизод вошли архивные съемки.

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