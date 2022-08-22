ФОТО: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пришли на премьеру фильма Серебренникова "Жена Чайковского"

В кинотеатре Splendid Palace прошло спецсобытие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - премьера картины Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" и творческая встреча режиссера со зрителями. В зрительской ложе были замечены Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.

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Фильм Кирилла Серебренникова успешно стартовал в основном конкурсе Каннского фестиваля. Кинокритики назвали "Жену Чайковского" самой зрелой и чувственной картиной кинорежиссера. В основе сюжета - катастрофический брак, заключенный на условии "братской любви" между Чайковским, предпочитавшим близость мужчин и очарованной им Антониной Милюковой, ставшей впоследствии женой композитора. После шести недель совместной пытки, союз остался лишь на бумаге и превратился в патологическую привязанность.

Подробно о картине и творческой встрече, а также фоторепортаж с показа — здесь.

С Пугачевой у Серебренникова давние творческие и дружеские связи. Три года назад он поставил в "Гоголь-центре" серию концертов "Наша Алла", посвященные 70-летию примадонны российской эстрады. "Хотим мы этого или нет — она всегда с нами, в нас, про нас. – говорится в официальном релизе проекта. – Алла Пугачева — это Страна. С ее изменениями и перегибами, крайностями и откровениями, взлетами и падениями. А страна у нас одна. И наша Алла — одна на всех и у каждого своя. Гоголь-центр делает подарок себе и нашим зрителям к юбилею Аллы Пугачевой".

Музыкальная постановка из хитов Примадонны 70-80-х годов с большим успехом шла в Москве. На премьере побывала сама героиня. Ей спектакль очень понравился. Сегодняшний исполнитель роли Чайковского Один Байрон тогда исполнял сонет Шекспира на музыку Аллы Пугачевой.

Foto: Māris Morkāns

На фото: Алла Пугачева и Анна Шалашова, помощница Кирилла Серебренникова, спешат на показ.

Сейчас Алла воспользовалась тем, что ее пребывание с Латвии совпало с премьерой картины, и вместе со своей подругой Лаймой пришла на премьеру, зайдя в ложу после всех зрителей.

Два показа "Жены Чайковского" стали приквелом 29-го кинофестиваля "Балтийская жемчужина", который пройдет в кинотеатре Splendid Palace 21-28 сентября и представит фильмы, получившие награды и особый интерес публики главных мировых кинофестивалей. От документального триллера "Навальный" и экстравагантного исследования "Высокая мода" до бойопика о самом ярком футболисте всех времен "Это была рука бога" и российской картины правды о репрессиях "Капитан Волкогонов бежал". Подробная программа - здесь.