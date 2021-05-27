ФОТО: Ди Каприо продает свою холостяцкую квартиру в самом "здоровом" доме Нью-Йорка

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо выставил на продажу свою квартиру в Нью-Йорке, так как приобрел дом в Лос-Анджелесе.

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Квартира площадью 340 квадратных метров расположена в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года постройки. В восьмиэтажном доме - шесть квартир класса люкс, есть швейцар и консьерж.

Апартаменты с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и туалетом оборудованы ионизированным душем с витамином C, полом с терморефлексотерапией для поддержки осанки, фильтрами для воды, освещением с учетом циркадных ритмов и другими достоинствами "самого оздоровительного здания в Нью-Йорке", как его называют агенты по недвижимости.

Цена квартиры - 8,5 миллионов долларов, при этом расходы на содержание составят чуть больше 6 тысяч, а ежемесячный налог на недвижимость составит - еще 4,5 тысячи долларов.