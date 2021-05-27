ФОТО: Ди Каприо продает свою холостяцкую квартиру в самом "здоровом" доме Нью-Йорка
Foto: Vida Press

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо выставил на продажу свою квартиру в Нью-Йорке, так как приобрел дом в Лос-Анджелесе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Квартира площадью 340 квадратных метров расположена в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года постройки. В восьмиэтажном доме - шесть квартир класса люкс, есть швейцар и консьерж.

Апартаменты с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и туалетом оборудованы ионизированным душем с витамином C, полом с терморефлексотерапией для поддержки осанки, фильтрами для воды, освещением с учетом циркадных ритмов и другими достоинствами "самого оздоровительного здания в Нью-Йорке", как его называют агенты по недвижимости.

Цена квартиры - 8,5 миллионов долларов, при этом расходы на содержание составят чуть больше 6 тысяч, а ежемесячный налог на недвижимость составит - еще 4,5 тысячи долларов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime

Tags

Леонардо Ди Каприо
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий