ФОТО: Французская идиллия. Джонни Депп продает роскошное деревенское поместье

Голливудская кинозвезда Джонни Депп выставляет на продажу поместье в французской деревне, пишет Top Ten Real Estate Deals.

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Как отмечает портал, цена составляет 55,5 миллиона долларов. Известно, что Депп уже выставлял недвижимость на продажу в 2015 и 2016 годах по цене от 27 до 63 миллионов долларов, но тогда покупателей не нашлось.

Поместье актер приобрел 20 лет назад. Тогда это была заброшенная деревня XIX века, расположенная всего в 27 километрах от популярного курорта Сен-Тропе. Вложив миллионы в ремонт, Депп превратил собственность в идиллическое место, где Джонни жил с певицей и актрисой Ванессой Паради и их двумя детьми.

В поместье семь жилых домов с 15 спальнями и 14 ванными комнатами - один дом хозяйский и шесть гостевых, один из которых когда-то был церковью. Там есть частный ресторан Chez Marceline, два бассейна, городская площадь с обеденной зоной на открытом воздухе, тренажерный зал, винный погреб, скейт-парк и художественная студия. Депп потратил более 10 миллионов долларов, чтобы сохранить первоначальный облик построек и их конструкции с деревянными балками. Все это окружают 300-летние дубы, оливковые деревья и виноградники.