ФОТО: Кони, корги и большая семья. Жизнь королевы Елизаветы II в фотографиях

С кончиной Елизаветы II ушла целая эпоха не только для Британии, где объявлен 10-дневный траур, но и всего мира. Королева прожила очень долгую, насыщенную событиями жизнь, а за период ее правления в стране выросли как минимум три поколения британцев.

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Она унаследовала трон в возрасте 25 лет и правила семь десятилетий. За это время ее страна много раз переживала огромные социально-общественные перемены, а на посту главы правительства сменились 15 премьер-министров - от Черчилля до недавно вступившей должность Лиз Трасс.

Елизавета Александра Мэри родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В возрасте 10 лет она стала первой в очереди на престол, когда ее дядя Эдуард VIII отказался от трона, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон, в пользу своего брата и отца Елизаветы Георга VI. В 1947 году она вышла замуж за принца Греции и Дании Филиппа - впоследствии они стали парой, которая дольше всех правила Соединенным королевством. Георг VI скончался в 1952 году, а престол унаследовала Елизавета II.

В частной жизни она много времени уделяла своим животным - корги и лошадям. Какой была королева - смотрите в фотогалереях из архивов Delfi.