ФОТО. Металлический блеск и очарование юности: лучшие платья церемонии "Оскара"

Ночь вручения "Оскаров" - не только главное кинособытие, но и одно из наиболее ярких мероприятий, где знаменитости стараются превзойти друг друга роскошными нарядами. Чем они удивили на этот раз?
В трендах этого года неожиданно оказался почти "офисный" стиль - сразу несколько звезд выбрали для себя наряд с белоснежной блузкой - например, Ума Турман, которая сочетала ее со строгой черной узкой юбкой в пол. Многие выбрали классические вечерние платья нежных девичьих оттенков. Но были и довольно смелые яркие наряды.
К строгому черному цвету своего наряда от Chanel Кристен Стюарт добавила бунтарский дух, надев микро-шорты и расстегнув рубашку до последней пуговицы.
Зои Кравиц выбрала длинное платье с открытыми плечами от Saint Laurent розового цвета.
Мэгги Джилленхолл сделала ставку на угловатую геометрию - черное платье с массивными золотыми деталями от Эльзы Скиапарелли.
Люпита Нионго на церемонии сияла золотым блеском в наряде от Prada
Певица и актриса Зендея скомбинировала укороченную белую рубашку с серебристой юбкой в пол от Valentino.
Актриса Алана Хаим выбрала серебряное платье-чешую от Louis Vuitton.
Шикарный крой и строгость темно-синего цвета от Chanel продемонстрировала Пенелопа Крус.
Лили Джеймс в нежно-розовом платье от Versace со смелым разрезом.
Тиффани Хэддиш предпочла изумрудно-зеленое платье от Dolce&Gabbana.
Самый яркий наряд вечера - алый костюм от Valentino у Арианы ДеБос.
Николь Кидман выбрала неброский серо-голубой наряд Armani, но сдержанность цвета компенсировал необычный дизайн.
И другие гости церемонии - в галерее.