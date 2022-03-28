ФОТО. Металлический блеск и очарование юности: лучшие платья церемонии "Оскара"

Ночь вручения "Оскаров" - не только главное кинособытие, но и одно из наиболее ярких мероприятий, где знаменитости стараются превзойти друг друга роскошными нарядами. Чем они удивили на этот раз?

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В трендах этого года неожиданно оказался почти "офисный" стиль - сразу несколько звезд выбрали для себя наряд с белоснежной блузкой - например, Ума Турман, которая сочетала ее со строгой черной узкой юбкой в пол. Многие выбрали классические вечерние платья нежных девичьих оттенков. Но были и довольно смелые яркие наряды.

К строгому черному цвету своего наряда от Chanel Кристен Стюарт добавила бунтарский дух, надев микро-шорты и расстегнув рубашку до последней пуговицы.

Зои Кравиц выбрала длинное платье с открытыми плечами от Saint Laurent розового цвета.

Мэгги Джилленхолл сделала ставку на угловатую геометрию - черное платье с массивными золотыми деталями от Эльзы Скиапарелли.

Люпита Нионго на церемонии сияла золотым блеском в наряде от Prada

Певица и актриса Зендея скомбинировала укороченную белую рубашку с серебристой юбкой в пол от Valentino.

Актриса Алана Хаим выбрала серебряное платье-чешую от Louis Vuitton.

Шикарный крой и строгость темно-синего цвета от Chanel продемонстрировала Пенелопа Крус.

Лили Джеймс в нежно-розовом платье от Versace со смелым разрезом.

Тиффани Хэддиш предпочла изумрудно-зеленое платье от Dolce&Gabbana.

Самый яркий наряд вечера - алый костюм от Valentino у Арианы ДеБос.

Николь Кидман выбрала неброский серо-голубой наряд Armani, но сдержанность цвета компенсировал необычный дизайн.

И другие гости церемонии - в галерее.