ФОТО: Настя Ивлеева снялась обнаженной для Playboy в честь 30-летия

Телеведущая и известный блогер Настя Ивлеева снялась обнаженной для русской версии журнала Playboy.

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Об этом она рассказала в социальных сетях, опубликовав несколько снимков своей фотосессии. Ивлеева также сообщила, что считает недавнюю съемку подарком на 30-летний юбилей, который телеведущая масштабно отметила в начале марта. Как подсчитали СМИ, празднование дня рождения обошлось ей в 115 тысяч евро.

По словам Насти, обложку издания она и ее команда делали сами, добавив, что "внутри фотки вообще бомба".