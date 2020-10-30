ФОТО: Жалкие и жирные. Сестер Кардашьян затравили в соцсетях

Одна из популярнейших телезвезд и блогеров Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях снимок с сестрами Кортни и Хлои. Однако вместо привычных комплиментов получила насмешки и ненависть.

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На фотографии Ким она и ее сестры стоят в тени пальмы в бикини. "Девушки просто хотят солнца", - подписала она публикацию в Instagram.

Беззаботные миллионерши сильно разозлили пользователей, которые стали высказываться не только о внешности Ким и ее сестер, но и этичности их поступков. В комментариях люди называют их жирными, жалкими и пластмассовыми, намекая на многочисленные пластические операции, и совершенно непривлекательными из-за искусственной внешности. Как считают многие из подписчиков, семейка Кардашьян ведет себя отвратительно, демонстрируя роскошную жизнь в период пандемии, когда очень и очень многие люди страдают из-за наступившего кризиса.

Снимок, скорее всего, сделан на том же острове, где Ким недавно отмечала 40-летие. Знаменитость арендовала для вечеринки целый частный остров, не забыв похвалиться этим в социальных сетях, что вызвало осуждение в том числе среди известных людей.