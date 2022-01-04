Киану Ривз пожертвовал гонорар за "Матрицу" на благотворительность
Foto: Vida Press

Канадский актер Киану Ривз, исполнивший главную роль в фильме "Матрица: Воскрешение", пожертвовал большую часть своего гонорара за съемки в первой части франшизы на благотворительность, сообщает Daily Mail.

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Еще в 1991 году младшей сестре актера — Ким — диагностировали лейкемию. Через восемь лет, в 1999 году, актер пожертвовал 70 процентов своего заработка от съемок первой "Матрицы" в фонд исследования болезни. Кроме того, Ривз стал опекуном своей сестры. После 10 лет борьбы заболевание удалось довести до ремиссии.

Позже Ривз основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком, однако называть организацию своим именем не стал.

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