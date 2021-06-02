Колбаса, мед и тапки: Ольга Бузова рассказала про свой "уникальный" райдер

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала про свой райдер.

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О своих требованиях к организаторам мероприятий она сообщила в видео, опубликованном в stories в Instagram.

"Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер", - обратилась к подписчикам Ольга. И далее показала и перечислила продукты. По словам Бузовой, ей должны предоставить сыр, колбасу, хлеб, фрукты, овощи, мед и сладости. При этом она пояснила, что сладкое старается не употреблять. Также ей нужны тапки, халат и полотенце.

Ранее СМИ сообщали о райдере Ольги Бузовой, где требования были не столь скромными, хотя и без каких-то особых капризов. В райдере указаны: перелет авиакомпанией "Аэрофлот" и отдельный вход и выход для вип-персон в аэропорту; передвижение артистки и ее директора в городах пребывания на Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, где можно курить, свободным багажником и аккуратным водителем, который безупречно знаком с городом и его достопримечательностями.

Гостиница обязательно должна быть уровнем не ниже пяти звезд, номер - "люкс" с доступной круглосуточно негазированной минеральной водой и фруктами, обязателен завтрак. Кроме того, организаторы концерта обязаны оплатить Ольге Бузовой "суточные" в размере 7 тысяч рублей (93 евро по текущему курсу).

Что касается гримерки в месте выступления, там, помимо стандартных полотенец, воды, кондиционера, зеркала и отпаривателя должен быть личный санузел. Там же должны быть и продукты с напитками - чай, мед, лимон, фрукты, сырная и мясная нарезка, соки, пять банок энергетического напитка, бутылка французского или итальянского белого сухого вина, бутылка элитного коньяка и кальян - он должен быть на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Во время концерта Бузовой требуется присутствие как минимум четырех охранников у сцены, еще двое - в качестве личных телохранителей.

И завершающий, но важный пункт - если организаторы не выполнят хоть одно из требований, концерт может быть отменен.