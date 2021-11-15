Кончита, ты? Солист Måneskin вышел в свет в трусах, чулках и на каблуках
Foto: Vida Press

Лидер итальянской группы Måneskin, ставшей в этом году победителем "Евровидения", пришел на вручении европейской премии MTV в Будапеште в эпатажном наряде.

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Дамиано Давид пришел за заслуженным призом (Måneskin стали лауреатом премии в категории "Лучшая рок-группа") в чулках в сеточку, кожаных микро-шортах и сапогах на высоком каблуке. В том же образе он выступил на концерте во время церемонии.

Некоторые тут же вспомнили еще одного победителя "Евровидения" - австрийца Томаса Нойвирта, выступавшего в образе певицы Кончиты Вурст и не раз принимавшего участие в фотосессиях, где на нем было женское нижнее белье.

Напомним, что в следующем году группа Måneskin едет в большой тур Loud Kids On Tour '22, в рамках которого выступят и в Риге. Концерт запланирован на 14 марта в Arēna Rīga. В данный момент все билеты уже распроданы.




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