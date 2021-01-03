Маски, дистанция и минимум гостей: главные свадьбы ушедшего года

Вам свадьбу или пожениться? Так можно перефразировать знаменитую поговорку про шашечки и ехать в свете пандемии. Из-за ограничений многим, в том числе и знаменитым людям, пришлось пересмотреть свои планы, отложив свадебные торжества. Но нашлись и те, кому оказалось важнее законно связать свои судьбы, чем красиво и многолюдно погулять.

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Впрочем, кое-кто успел масштабно отпраздновать еще до того, как в новостную повестку прочно вошли слова "коронавирус", "маска" и "социальная дистанция", а кто-то сумел устроить праздник себе и друзьям в недолгий период летнего спада распространения вируса.