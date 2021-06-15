Многие рижание и гости столицы уже успели заметить рекламу новых сортов мороженого Pols (в том числе и с попкорном в глазури), размещенную на стендах и трамваях. Ее слоган — "Raimonda Pola jaunās dziesmas" ("Новые песни Раймонда Полса") — неизбежно ассоциируется с Раймондом Паулсом. Однако реклама не была согласована ни с ним, ни с его компанией звукозаписи MicRec.

По словам маэстро, он не пользуется социальными сетями, и к записи, оставленной на странице Раймонда Паулса в Facebook (на нее подписаны 26 тысяч человек), он не имеет никакого отношения. "Делают, что им вздумается" — говорится в публикации, содержащей ссылку на статью издания Privātā Dzīve об этой рекламе. На вопрос Privātā Dzīve в тот раз маэстро ответил, что не имеет понятия о том, кто и почему разместил такую рекламу.

В разговоре с порталом DELFI маэстро упоминает, что его Facebook-аккаунтом занимается продюсер Гунтарс Рачс. Паулс еще раз подчеркивает, что не пользуется социальными сетями: "Я в этих твиттерах ни разу ни одного предложения не написал!"

Паулс не отрицает, но и не подтверждает, что реклама мороженого показалась ему оскорбительной. Композитор не настроен судиться из-за того, что его имя поместили в такой контекст. "Я никуда не обращался, да и вообще в такие вещи не впутываюсь. Я ничему не удивляюсь, но судиться или что-либо доказывать не стану", — говорит он.

Однако разобраться с этим хочет представитель Паулса в музыкальной индустрии — компания звукозаписи MicRec, которой руководит Гунтарс Рачс.