Адвокат Александр Добровинский, работающий над делом о клевете в адрес сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, заявил, что источник слухов о якобы болезни мальчика известен.

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По словам юриста, это "очень уважаемый в спортивных кругах человек". При этом, по данным источников "Комсомольской правды", человек настолько влиятельный, что смог воспрепятствовать возбуждению уголовного дела.

Напомним, в 2020 году в СМИ появилась информация, что Александр Плющенко, вероятнее всего, страдает от синдрома Аспергера. Такие выводы после наблюдений за мальчиком сделал некий анонимный эксперт. Родители ребенка были возмущены публикацией и заявили о намерении подать в суд.

При этом Яна Рудковская прекратила общение с семьей Андрея Малахова и Натальи Шкулевой - статья о ее сыне вышла в журнале StarHit, который выпускает принадлежащее семье Шкулевой издательство, а Малахов занимал в нем пост главного редактора. По словам продюсера, представители издания не извинились и не попытались наладить диалог. Рудковская заявила, что никого прощать не собирается: "Я хочу предупредить, что все равно найду кто он (автор статьи), и прощать никого не буду". Известно также, что Александр Плющенко в рамках расследования прошел психиатрическую экспертизу, чтобы подтвердить, что мальчик абсолютно здоров.

Как сообщает "КП", первое уголовное дело - на руководителя СМИ - завершено и ждет передачи в суд. А вот второе - на заказчика - пока даже не возбудили. Источник издания рассказал, что следователям известна его личность и это очень уважаемый в спортивных кругах человек, который задействовал свои связи и возможности, чтобы затянуть следствие.

Эту информацию "КП" подтвердил и адвокат Рудковской Александр Добровинский: "Действительно, следствие уже выявило заказчика гнусной статьи. К сожалению, возникла какая-то волокита, но мы ожидаем, что уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время".