Огромный диван и красивый вид. Агата Муцениеце показала свой "дом мечты" изнутри

Два месяца назад актриса Агата Муцениеце похвасталась покупкой дома в Подмосковье, куда скоро собирается переехать вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией. На днях же актриса провела для поклонников мини-экскурсию по своему новому жилью, показав первый этаж и отделку.

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Родившаяся в Риге популярная российская актриса и телеведущая Агата Муцениеце два месяца назад рассказала своим почти двум миллионам поклонников на платформе Instagram, что стала обладателем "дома мечты". Сейчас в двухэтажном деревянном доме актрисы завершается последняя отделка и подбирается меблировка, вскоре вся ее семья переедет в новое жилище.



В очередной публикации Муцениеце продемонстрировала первый этаж нового жилья, который почти полностью занял огромный серый диван, где поместится вся семья и их многочисленные друзья.

"Вы только посмотрите на этот диван! И это делают наши ребята! Я уже вижу как мы будем лежать на нем с детками и смотреть кино или сериалы! Как будем драться подушками, прыгать, играть! Как они будут строить из подушек домик для Кефирчика. Или как я уставшая буду падать на него после смены или спектакля поздно вечером, закрывать глаза и понимать, что мне очень хорошо от этого уюта, созданного специально для меня, наполненного любовью!" - написала актриса в подписи к посту.

Как уже сообщалось, популярная актриса купила двухэтажный коттедж в Подмосковье, в поселке Тобол рядом с городом Истра. Дом Муцениеце находится недалеко от дачи Пугачевой, где сейчас живет внук певицы Никита Пресняков.