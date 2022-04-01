Организаторы "Золотой малины" отозвали награду для Брюса Уиллиса из-за его болезни

Организаторы антипремии "Золотая малина", которую вручают за худшие достижения в кинематографе, отозвали свое решение о награде для Брюса Уиллиса.

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"После долгих раздумий мы приняли решение аннулировать премию, присужденную Брюсу Уиллису, из-за его недавно раскрытого диагноза", — говорится в заявлении соучредителей "Золотой малины" Джона Уилсона и Мо Мерфи. "Если чье-либо состояние здоровья является фактором, влияющим на принятие решений и/или их работу, мы признаем, что это неприемлемо".

Уилсон и Мерфи добавили, что такое же решение принято в отношении актрисы Шелли Дюваль ("Сияние"), так как стало известно о жестоком обращении с ней на съемках со стороны режиссера Стенли Кубрика.

Напомним, ранее организаторы антипремии создали специальную номинацию для Уиллиса, снявшегося в прошлом году 8 лентах сомнительного качества.