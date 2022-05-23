Переобуться не получилось. Викторию Боню выгнали с Каннского кинофестиваля

Экс-участница телешоу "Дом-2" Виктория Боня возмущена тем, что ее попросили удалиться с одного из мероприятий Каннского кинофестиваля, куда она пришла с плакатом. Надпись на нем, по словам телезвезды, была направлена в защиту российских женщин.

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Об этом Боня рассказала в социальных сетях. "Сегодня у меня попросили удалиться с красной дорожки каннского кинофестиваля, - сообщила она. - Так как я законопослушный гражданин, то я ушла. Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой. Мне сказали, что если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти фотографам. Но я оставлю это здесь, потому что мое сообщение сегодня было от всех женщин".

Сообщение "от всех женщин" было написано на табличке, которую она держала в руках: "Если бы мужчины рожали, войн бы не существовало".

"От лица женщин России я хочу выразить свою позицию, а именно, я хочу сказать о том, что мы сегодня подвергаемся дискриминации, даже тот факт, что меня не пустили на красную дорожку с этим сообщением, уже говорит о многом, - продолжила Боня в следующем посте, опубликовав видео в Instagram. - Здесь речь идет именно о том, что все это ведет к очень нехорошим последствиям и я считаю, что мы должны отстаивать свои права. Хотя бы право на то, чтобы на нас не смотрели косо и не приписывали туда, где мы не несем ответственность".

Правда, в искренность телезвезды поверили не все. Российские знакомые в комментариях призвали ее определиться с позицией (ранее Боня высказывалась в поддержку вторжения России в Украину), а подписчики уверены, что она пытается повысить свою популярность даже на такой кровавой теме, и с насмешкой пишут: "Когда решила переобуться, но не получилось".