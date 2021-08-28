Полиция пришла к приехавшему в Россию солисту Rammstein Тиллю Линдеманну

В Тверской области в ночь на субботу полиция пришла в номер отеля, где остановился вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артист приехал в Россию, чтобы дать концерт в Тверской области по приглашению бизнесмена Максима Ларина.

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О том, что в номер Линдеманна в комплексе отдыха "Завидово" прибыли силовики, утром в субботу сообщили телеграм-каналы Baza и 112, а также агентство Интерфакс со ссылкой на источники.

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", - цитировало агентство слова источника. До этого Интерфакс писал, что следственные действия проводились "в рамках заявления", не уточняя, о каком заявлении идет речь.

Позже в местной полиции сообщили ТАСС, что не имеют претензий к солисту группы Rammstein.

Оказалось, что претензии были у Роспотребнадзора, который "проинформировал музыканта Линдеманна, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо".

"Управление проинформировало организаторов фестиваля, представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна - Рейбанд А. Р., что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан", - цитирует РИА сообщение ведомства.

Роспотребнадзор объяснил, чо решил вмешаться, получив "сведения о фестивале под Тверью".

Кроме того, Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что полиция завела административное дело в отношении продюсера Линдеманна Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

За Родину или за "Родину"

Солист Rammstein должен выступить на фестивале "Макларин за Родину" 29 августа в честь юбилея местного холдинга "Афанасий" и его руководителя Максима Ларина.

СМИ писали, что Ларин баллотируется от партии "Родина" в областной парламент, однако сам он заявил Русской службе Би-би-си, что на самом деле выдвигается его сын. Но ранее бизнесмен был депутатом местного заксобрания от этой партии.

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си Ларин написал: "Очень жаль, что юбилей холдинга и мой окутали политикой и все уничтожили".

По версии Ларина, местным властям не понравилось название фестиваля "Макларин за Родину", поскольку оно может отсылать к названию партии. При этом сам бизнесмен настаивает, что это мероприятие исключительно "патриотической направленности".

Столкнувшись с давлением, бизнесмен, по его словам, уже не имел возможности поменять бренд мероприятия. Тогда он обратился к посетителям фестиваля с просьбой не приходить в брендированных футболках, чтобы "не вызывать ассоциации с политикой".

По словам бизнесмена, в настоящее время "оперативники в штатском" не дают провести репетицию Линдеманна: "Перед въездами в холдинг полицейские останавливают все машины с тонировкой".

В субботу утром Ларин опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фото музыканта с людьми в штатском, написав: "Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют". Позже он удалил пост.

Би-би-си Ларин объяснил, что удалил публикацию, так как сам не присутствовал при визите полицейских, а информацию о нем увидел в соцсетях.

Ранее группа "Би-2", которая должна была быть хедлайнером фестиваля, объявила об отмене концерта "из-за предостережения о недопустимости проведения данного мероприятия, полученного группой от местных властей". Через несколько дней Ларин объявил о выступлении Тилля Линдеманна и предложил провести концерт "без привкуса политики".

Линдеманн также должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, который состоится в формате "COVID free", сообщила в среду дирекция фестиваля.