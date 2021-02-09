AFP/Scanpix/LETA
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Американский рэпер Lil Uzi Vert и жена предпринимателя Илона Маска, певица Grimes договорились вместе чипироваться в будущем. Артисты обсудили совместные планы в Twitter.

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Их беседа началась с поста хип-хоп-исполнителя с единственным словом — Neuralink. Так называется компания Маска, исследующая импланты и нейроинтерфейсы. Предприниматель также является отцом сына Grimes, которого они назвали X Æ A-XII. "Поставим чипы в мозг?" — отреагировала исполнительница на твит с упоминанием технологии. Рэпер, недолго думая, согласился.

"Давай целиться на 2022 год. Это экспериментальная операция, но если все получится, то мы получим знания богов", — добавила Grimes. Хип-хоп-артист пообещал вскоре позвонить певице и обговорить детали.

Рэпер Lil Uzi Vert известен своей страстью к модификации тела. Ранее сообщалось, что он имплантировал себе в лоб розовый бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов.

Компания Илона Маска разрабатывает технологию Neuralink с 2016 года. Предприниматель заявлял, что целью чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей. 1 февраля текущего года основатель проекта отчитался об успешной имплантации чипа обезьяне.

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Lenta.ru

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Илон Маск
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