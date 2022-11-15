В феврале будущего года Полина Гагарина должны была дать концерт в Алма-Ате, но концерт был отменен после массового недовольства жителей страны в соцсетях.

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Как сообщает издание "Арбат.медиа", рекламные посты о концерте вызвали шквал критики среди жителей Казахстана, недовольных тем, что в страну "приглашают известную Z-артистку".

После этого информация о предстоящем выступлении Гагариной исчезла из соцсетей и с торгующих билетами площадок, хотя официального заявления об отмене не было. Тем не менее, в сети появился скриншот переписки с представителями певицы, которые подтвердили, что выступления не будет.

В комментариях многие припомнили Гагариной, что она, хоть и не высказывалась публично на тему войны в Украине, но выступала на концерте в Лужниках, посвященном годовщине аннексии Крыма. Ранее она одобрила в соцсетях публикацию Николая Баскова, написавшего пост в поддержку нападения России на соседнее государство.

В Латвии концерт Гагариной в рамках тура "Обезоружена", запланированный на сентябрь этого года, также был отменен, так как в марте этого года артистку включили в "черный список" МИД Латвии.