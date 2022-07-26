"Русские — чемпионы мира по мазохизму!" Херманис подвел итоги 150 дней войны, обвинив российскую интеллигенцию

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис написал очередной громкий пост на фейсбуке к 150-му дню войны — он упрекает российскую интеллигенцию (в том числе переехавшую в Латвию) в неспособности разработать план, чтобы коренным образом изменить ситуацию в России. Вместо этого, по мнению режиссера, "inteligentsya" занимается бесконечным отражением своих страданий и неудач.

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На 150-й день войны в Украине появился новый задиристый пост:

"Российской оппозиции, включая всю интеллектуалов, "интеллигенцию" и прочие "мозги", так и не удалось придумать ни малейшей идеи для каких-либо действий или плана, как изменить эту тяжелую ситуацию. Вообще ничего. Нуль. Все, что мы до сих пор слышим от них в "ютубе" и новостных каналах (в том числе и тех, кто переехал в Латвию) и в соцсетях, — это бесконечное созерцание нынешних страданий. Мне кажется, что будет как всегда — русские чемпионы мира по мазохизму: как поэтично описать и 50 разными способами отразить и вкусить свои страдания и неудачи. Это нормально для литературы, но здесь нам нужно решить проблему.



Но где план? Или хотя бы какая-нибудь идейка, или руководство к действию? С чего начать".

В переписке под постом с бежавшим из России на родину актером Андрисом Лиелайсом, который перечислил сидящую российскую оппозицию, Херманис пояснил свои претензии: "Никто не сомневается в существовании оппозиции. У меня вопрос — есть ли рациональные предложения по изменению ситуации? По разным данным, Россию сейчас покинули многие сотни тысяч, а то и миллионы, среди них много IT-специалистов, ученых, бизнесменов, политологов. Где их инновационные "стартапы", как выбраться из этой дыры в заднице? Даже команда Навального, позиционировавшего себя как политик нового типа, не дала внятной идеи, как все это изменить".

С момента вторжения российских войск в Украину Алвис Херманис регулярно делает посты и заявления на своей странице в фейсбук — от сообщения, что все латвийские "русские — наши", до рассуждений о том, что все же местные русскоязычные — путинисты, а среди оппозиционных россиян этнических русских не так уж и много, большей частью — евреи, татары, грузины и т. д.

Перед премьерой своего спектакля Post Scriptum с Чулпан Хаматовой режиссер объявил, что "все представители СМИ, которые будут находиться в зале, своим присутствием автоматически заявляют, что безоговорочно осуждают агрессию России в Украине и публично признают Путина военным преступником".

В ночь с 17 на 18 июня, годовщину оккупации Латвии, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис от лица латвийского народа забил тревогу, что никто не в курсе, как действовать, если наступит час Х. Министерство обороны оперативно ответило Херманису и народу.