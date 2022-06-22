Минобороны ответило режиссеру Херманису, как общество готовят к военному вторжению

В ночь с 17-о на 18-е июня известный режиссер Алвис Херманис распространил открытое письмо, в котором от имени латвийского общества призвал руководство страны рассказать, как действовать в случае наступления часа X — например, военного нападения. 22 июня Министерство обороны ответило обществу и режиссеру.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство обороны обращает внимание на то, что общество должно быть готово позаботиться о себе хотя бы первые 72 часа, в случае возникновения кризисной ситуации ответственные службы и вооруженные силы примут меры по устранению угрозы.

"В последние годы Министерство обороны работает над продвижением культуры готовности в обществе, повышая осведомленность населения о том, как справляться с кризисом. Гражданам рекомендуется прочитать информацию "Как справиться с кризисом", чтобы подготовиться к тому, чтобы пережить первые дни кризиса в течение не менее 72 часов, включая организацию аварийной сумки. Инструкция доступна в цифровом виде на латышском, русском и английском языках на портале новостей оборонной промышленности Sargs.lv. Инструкция в печатном виде на латышском, английском и русском языках доставлена ​​в публичные и университетские библиотеки, государственные и муниципальные единые центры обслуживания клиентов, почтовые отделения, центры обслуживания клиентов Государственного агентства социального страхования и филиалы Государственного агентства занятости по всей Латвии. Инструкция также была доставлена ​​через Latvijas Pasts почти 59 000 латвийских пенсионерам, которые получают ежемесячную пенсию по месту жительства через почтальона", — проинформировало Минобороны.

Уже сегодня гражданам Латвии предлагается приобрести военные навыки в области национальной обороны, напоминает Минобороны. Молодые люди в возрасте от 10 до 21 года имеют возможность добровольно вступить в ряды Молодежной гвардии (здесь). Граждане Латвии в возрасте от 18 до 40 лет приглашаются на профессиональную службу в Национальных вооруженных силах (здесь). В свою очередь, каждому гражданину в возрасте от 18 до 55 лет предлагается приобрести военные навыки в свободное время, вступив в Национальную гвардию (здесь) или в возрасте от 18 до 50 лет — добровольное прохождение базовой военной подготовки для резервистов (здесь).

В ответе режиссеру Херманису Министерство обороны заявило, что готово организовать консультации для латвийских театров по подготовке к кризису, если Министерство культуры проявит такую ​​заинтересованность.

В ночь с 17 на 18 июня главный режиссер Нового рижского театра Алвис Херманис опубликовал на своей странице Facebook открытое письмо президенту Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру обороны Артису Пабриксу, в котором призвал дать народу Латвии инструкцию, что делать в случае наступления часа Х. Иначе, по мнению Херманиса, начнется паника, как 24 февраля в Украине.