Сара Джессика Паркер получила в подарок несколько ящиков чипсов из Латвии

Голливудская звезда Сара Джессика Паркер получила в подарок от латвийских производителей чипсов несколько коробок желанного лакомства.

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После публичного признания в любви к латвийским снекам Long Chips актриса получила посылку от производителя чипсов - компании Pērnes. Директор предприятия по экспорту Кристап Радзиньш рассказал, что таким образом фирма выразила признательность за позитивный отзыв о продукции.

Команда Паркер уже поблагодарила за подарок в stories в Instagram, что не прошло незамеченным для жителей нашей страны. При этом в комментариях в соцсетях многие удивляются, что весь ассортимент Long Chips почему-то недоступен в местных магазинах.

Sāras Džesikas Pārkeres komanda tikusi pie Pērnes čipsiem.🥰 pic.twitter.com/8V0fIVpVxh — Dainis Gžibovskis (@DGFelton) July 7, 2021

Радзиньш на это ответил, что в небольших магазин ассортимент чаще диктует руководитель, в крупных сетях же закупки совершаются централизованно. Самая проблематичная сеть - Rimi, где доступны лишь четыре вида чипсов, а все попытки расширить предложение были безуспешны.

Напомним, недавно Сара Джессика Паркер поделилась в соцсетях своим восторгом от латвийских чипсов. При этом она нашла лишь один магазин, где продавались Long Chips, и скупила сразу все.