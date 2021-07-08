Сара Джессика Паркер получила в подарок несколько ящиков чипсов из Латвии
Foto: Vida Press

Голливудская звезда Сара Джессика Паркер получила в подарок от латвийских производителей чипсов несколько коробок желанного лакомства.

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После публичного признания в любви к латвийским снекам Long Chips актриса получила посылку от производителя чипсов - компании Pērnes. Директор предприятия по экспорту Кристап Радзиньш рассказал, что таким образом фирма выразила признательность за позитивный отзыв о продукции.

Команда Паркер уже поблагодарила за подарок в stories в Instagram, что не прошло незамеченным для жителей нашей страны. При этом в комментариях в соцсетях многие удивляются, что весь ассортимент Long Chips почему-то недоступен в местных магазинах.

Радзиньш на это ответил, что в небольших магазин ассортимент чаще диктует руководитель, в крупных сетях же закупки совершаются централизованно. Самая проблематичная сеть - Rimi, где доступны лишь четыре вида чипсов, а все попытки расширить предложение были безуспешны.

Напомним, недавно Сара Джессика Паркер поделилась в соцсетях своим восторгом от латвийских чипсов. При этом она нашла лишь один магазин, где продавались Long Chips, и скупила сразу все.

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