СМИ: Министр Пабрикс из-за развода продает свой дом с частным пляжем

На одном из порталов появилось объявление о продаже дома с частным пляжем в Лапмежциемсе. Как сообщает Kas Jauns, имение площадью 26 соток принадлежит министру обороны Артису Пабриксу.

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В описании недвижимости говорится, что дом стоит "в тихом месте, спрятанном от чужих глаз и окруженном деревьями". В нем пять спален, есть сауна, хозяйственные помещения, рабочий кабинет, три санузла, большая гостиная и терраса, отдельная кухня. Стоимость - 370 тысяч евро.

По данным издания, имущество Пабрикс приобрел в 2000-м году как фундамент одноквартирного дома. А уже в 2002-м новое жилое здание было сдано в эксплуатацию.

Как предполагает Kas Jauns, продажа дома, вероятнее всего, связана с разводом политика с супругой Ундине, с которой Пабрикс прожил в браке почти четверть века. Сейчас, как напоминает издание, его связывают отношения с главой его бюро Нелдой Отваре, которая на 25 моложе своего босса.

Впрочем, без крыши над головой влюбленные не останутся - у Пабрикса есть и другой участок земли, а у Отваре целых два.

Foto: Privātais ahīvs

О своем разводе Пабрикс сообщил в августе этого года. Никаких подробных комментариев о причинах расставания с супругой министр не давал. В то же время, еще два года назад среди сотрудников министерства обороны стали ходить слухи о романе 53-летнего на тот момент Пабрикса и главы его бюро. Когда сплетни дошли до прессы, министр на вопрос о супружеской измене ответил коротко: "Бред в полнолуние". При этом никаких фактов, которые подтверждали бы внебрачную связь, действительно не было. Ну а совместные поездки Пабрикса и его коллеги - это ведь работа. К тому же различные мероприятия министр тогда все еще посещал с женой.