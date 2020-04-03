Скандал в семье российского рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой выходит на уровень обсуждения в студиях популярных телепрограмм. Более того, если верить СМИ, телеканалы готовы платить музыканту и его супруге большие деньги за участие.

Как пишет "Экспресс-газета", Самойловой, которая пару дней назад заявила о намерении развестись, уже предложили рассказать о произошедшем в семье за деньги.

Издание, ссылаясь на Telegram-канал "Курятник", приводит и цифры. Так, Первый канал предложил Оксане 1,3 миллиона рублей (15,1 тыс. евро) за участие в программе "Пусть говорят". В свою очередь канал "Россия 1" готов заплатить ей 1,4 миллиона (16,3 тыс. евро), если она придет на программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Еще миллион (11,6 тыс. евро) - ее супругу Джигану.

Напомним, ранее подобный сценарий предполагала Яна Рудковская. Продюсер заявила в соцсетях, что скандал - часть пиар-компании нового реалити-шоу с участием Джигана и его семьи (у супругов четверо детей).