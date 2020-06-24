Сообщения Кристины Асмус и Гарика Харламова о разводе оказались розыгрышем для YouTube-шоу. Об этом "Комсомольской правде" рассказал ведущий программы Comment Out Владимир Маркони.

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"Да, синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе... В этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки", — сказал Маркони.

По его словам, выпуск с Асмус и Харламовым выйдет 1 июля.

В шоу Comment Out звезды по очереди пишут комментарии, выполняют наказания или звонят другим знаменитостям.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус в Instagram объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака.