Стало известно о наследстве Жан-Поля Бельмондо
Foto: AP/Scanpix/LETA

Наследники французского актера Жан-Поля Бельмондо поделят между собой особняк и киностудию Cerito, пишет Teleprogramma.pro.

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Известно, что кинокомпанию, названную им в честь своей бабушки, легендарный артист основал в 1971 году. За несколько лет студия Бельмондо выпустила более 20 успешных картин. Во многих лентах главные роли исполнял сам актер.

Кроме недвижимости и киностудии, звезда французского кинематографа владел собственным ресторанным бизнесом. Бельмондо был совладельцем ресторана итальянской кухни "Стреза" в Париже и туристической фирмы.

За всю жизнь у французского артиста было множество романов, брак он заключал дважды. Отмечается, что два года назад Бельмондо вернулся к своей бывшей возлюбленной — модели Марии Карлос Сотомайор, с которой он встречался с 1980 по 1987 год, однако детей у четы не было. Всего у кинозвезды трое наследников от разных браков.

О смерти легендарного артиста стало известно в понедельник, 6 сентября. Причина смерти не раскрывалась. Звезде мирового кинематографа было 88 лет. В своем обращении к семье покойного президент Франции Эммануэль Макрон назвал актера национальным достоянием страны.

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Source

Lenta.ru

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Source

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Эммануэль Макрон
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