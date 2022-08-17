Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука по статье о дискредитации армии

Суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для этого стали слова музыканта о Родине и войне на майском концерте в Уфе, сообщает Радио Свобода.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На заседании суда сам Шевчук не присутствовал. Защита музыканта настаивала, что доказательств его правонарушения нет, а полиция неправильно составила протокол. Обвинение утверждало, что Шевчук подверг сомнению слова президента России Владимира Путина о "спецоперации", назвав ее "наполеоновскими планами", и тем самым дискредитировал российскую армию.

Шевчук в обращении к суду заявил, что всегда был против всех войн в любой стране и в любые времена. Он напомнил, что ещё в 1980 году написал об этом песню "Не стреляй". Текст выложил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнес со сцены речь, в которой заявил, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина – это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать".

Из-за этих слов на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России. Позднее суд вернул этот протокол из-за ошибок – полицейские не смогли объяснить, как именно музыкант "дискредитировал" армию.

15 июля петербургский суд вновь зарегистрировал протокол в отношении исполнителя. В сообщении Объединенной пресс-службы судов говорится, что при составлении этого документа Шевчук отсутствовал, и ему не разъяснили его право на заявление ходатайств о рассмотрении дела по месту жительства. Суд перенаправил дело на рассмотрение по месту совершения нарушения.