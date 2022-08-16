Верховая езда, режим и чтение: 10 секретов долголетия британской королевы Елизаветы II

Британская королева Елизавета II в этом году празднует "платиновый" юбилей — 70 лет со дня вхождения на престол. Самый долгоправящий монарх встречает его в отличном настроении и хорошем самочувствии: несмотря на то, что королеве уже 96 лет, она сохраняет здоровье и жизненный оптимизм благодаря простым правилам, пишет 7sisters.ru

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Долголетию британской королевы посвящают не только статьи в журналах, но и книги. Самая известная из них — королевского эксперта Брайана Козловски, написавшего "Долголетие с королевой: 23 правила долгой жизни от самого долгоправящего британского монарха". И некоторые из них определенно стоит взять на вооружение: сам Брайан говорит, что королеву можно "считать образцом хорошего самочувствия".

Физические нагрузки, приносящие удовольствие

Все хорошо в меру — такому принципу следует Елизавета II. Всем нагрузкам она всегда предпочитала те, которые кажутся ей интересными и никогда не наскучат, а именно — прогулки с корги (отличная кардионагрузка) и верховая езда. В 2020 году издание Vanity Fair подтвердило: обязательные прогулки верхом входят в ежедневный график монарха.

Времяпрепровождение с животными

Foto: AP/Scanpix

Важный инструмент долголетия, который нельзя упускать из виду — ментальное здоровье. Пока многие компании заводят "офисных животных", чтобы сотрудники могли эффективно избавляться от стресса, королева уже давно регулярно проводит время в конюшне. Ученые признают, что пет-терапия помогает снизить градус эмоционального напряжения и даже избежать стресса.

Режим питания

Это правило считают отличной профилактикой заболеваний желудка и других органов ЖКТ. Утром королева выпивает чашку чая "Эрл Грей" с печеньем, съедает тост с джемом, йогурт с кленовым сиропом или овсянку. Как говорит бывший повар Ее Величества Даррен Макгрейди, на обед она предпочитает рыбу с овощами, а также десерт — небольшое пирожное с чаем. На ужин — фазана, оленину или лосося. Белковый ужин помогает надолго сохранить чувство сытости и избежать желания полакомиться чем-нибудь вредным перед сном.

Умение получать удовольствие

Интервьюеры любят спрашивать королеву, как ей удается справляться с бесконечным перечнем обязанностей и негативом, который часто "выливает" пресса на монархию. Ее ответ прост: "Я стараюсь находить удовольствие в каждой детали своих обязанностей". В психологии этот прием называют "поиском позитивных сторон" — и это один из важнейших навыков стрессоустойчивости.

Потребность в одиночестве

Королева не считает себя интровертом, но все ее придворные знают о том, что иногда ей просто необходимо "впасть в спячку". Так Елизавета II шутливо называет свое ежегодное паломничество в шотландский замок Балморал, в котором она несколько недель проводит время в уединении.

Регулярный уход за кожей

Foto: AP/Scanpix/LETA

Для королевы это еще один ритуал, который позволяет провести немного времени наедине с собой. Когда один из репортеров в шутку заметил, что, судя по идеальности кожи, она много часов проводит перед зеркалом, ее муж, принц Филипп, пошутил: "Она такая во всем". Елизавета II предпочитает недорогой уход: она уже много лет отдает предпочтение более, чем бюджетному бренду Cyclax. Ее безусловный фаворит — крем Milk of Roses с увлажняющими свойствами.

Непрерывное образование

Ходят легенды о том, что королева просит ближайших подданных ежедневно делится с нем каким-либо интересным фактом. Впрочем, она регулярно читает книги, а также славится любовью подшучивать над министрами во время брифинга, задавая им вопросы о законах, о которых они не знают. Такая ментальная гимнастика отлично защищает от проблем с памятью и возрастного угасания.

Регулярный чек-ап

Королева контролирует состояние здоровья, регулярно измеряя уровень артериального давления, холестерина и сахара крови. Результаты анализов позволяют на ранней стадии выявить опасные, но поддающиеся лечению заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет.

Поддержание оптимального веса

Умеренность в употреблении в пищу сладостей, белковый ужин и регулярные кардионагрузки позволяют Елизавете II оставаться стройной, избегать резких колебаний веса. Давно доказано, что лишний вес (особенно, если он накапливается вокруг талии) значительно сокращает продолжительность жизни.

Принятие возраста

Королева-мать прожила 102 года: Елизавета II шутит, что ее пример научил тому, что старость можно ждать с нетерпением. "После 80 все намного веселее: вы испытываете меньше давления и у вас появляется больше времени на любимые занятия", — признается она.