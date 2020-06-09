ВИДЕО: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы: пострадавший скончался, актеру грозит до 12 лет заключения

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве. Актер прошел медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.

Реклама Реклама

По официальным данным, в 21.44 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokее выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу и позднее скончался.

По данным СМИ, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью - открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Ефремова задержали на месте ДТП и отправили на медицинское освидетельствование, где экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Актер признался, что не помнит момент столкновения, пишет "Лента.ру", но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

В отношении Ефремова, отпущенного под подписку о невыезде, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Позднее источники в правоохранительных органах сообщили, что статью могут переквалифицировать на более тяжкую из-за смерти пострадавшего водителя фургона Сергея Захарова. Речь идет о переквалификации на статью 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Она предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет.

Жена Ефремова Софья Кругликова объяснила поведение артиста выпитым снотворным, пишет Telegram-канал Life Shot. Как сообщает канал, Кругликова сказала полицейским, что узнала об аварии от журналистов. Она предположила, что Ефремов мог выпить снотворное и "забыться" — где был и с кем пил.

Очевидцы ДТП опубликовали в Сети видеролики происшествия. В видео используется ненормативная лексика.