Выбрана самая стильная звезда 2021 года

Модный редактор Клемми Филдсенд выбрала самую стильную звезду ковровых дорожек в 2021 году. Соответствующий материал появился на The Sun.

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Так, по мнению журналистки, первенство в этом году одержала популярная американская актриса, певица и модель Зендая. Знаменитость часто появлялась на публичных мероприятиях, приуроченных к выходу фильмов "Дюна" и "Человек-паук: Нет пути домой", в многочисленных дизайнерских нарядах.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Согласно информации издания, в ноябре 25-летняя актриса получила престижную награду CFDA Fashion Icon Of The Year за стильные образы от таких дизайнеров, как Valentino, Balmain и Alexander McQueen. Она появилась на вручении награды в красных топе и юбке с объемной баской бренда Vera Wang.

Филдсенд также определила главную законодательницу моды в 2021 году: ею стала супермодель Кендалл Дженнер. Манекенщица вышла на ковровую дорожку благотворительного бала Института костюма музея Метрополитен Met Gala в прозрачном платье Givenchy, которое оформлено стразами по всей поверхности ткани, и задала тренд на подобные наряды, подчеркнула эксперт.

Наконец, модный редактор заявила, что самым запоминающимся модным образом в уходящем году для нее стал золотистый наряд Кейт Миддлтон, в котором она посетила мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Она была одета в платье длины макси с кейпом, которое украшено золотыми пайетками и V-образным глубоким декольте люксового бренда Jenny Packham. Образ знаменитости дополнили туфли марки Aquazzura в тон платью.

Foto: AP/Scanpix/LETA

1 декабря американскую телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян официально признали иконой стиля. Она стала обладателем титула Fashion Icon Award в рамках премии People's Choice Awards 2021 года. Ее наградили за "чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля".