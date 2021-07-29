"Я связана по рукам и ногам". Бывший менеджер Бритни Спирс слил в сеть ее голосовые сообщения

Сэм Лютфи, бывший менеджер американской певицы Бритни Спирс, опубликовал сообщения голосовой почты, которые, как он утверждает, были отправлены ему поп-певицей в 2009 году. В них артистка умоляет его вывести ее из-под опеки. Записями Лютфи поделился в Instagram.

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Мужчина опубликовал серию голосовых сообщений, так как, по его мнению, они помогут певице в ее продолжающемся судебном разбирательстве с отцом касательно опекунства над ней.

"Сегодня воскресенье, 18-е число. Просто чтобы вы знали, что я хочу избавиться от этой опеки. Меня шантажировали похищением моих малышей. Я связана по рукам и ногам, они лишили меня гражданских прав! Я требую, чтобы штат Калифорния рассмотрел это дело, потому что я считаю его незаконным... Пока", — говорится в одной из аудиозаписей.

В комментариях к публикациям экс-менеджер Спирс признался, что подвел ее, о чем сильно жалеет сейчас.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя "порабощенной".

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.