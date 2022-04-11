10 движений в секунду. В Риге пройдет премьера балета "Нижинский" в хореографии гения XXI века

14 апреля в театре Латвийской национальной оперы и балета пройдет премьера балета "Нижинский" Марко Гекке, одного из самых востребованных современных хореографов мира. Его работы отличает рекордный темп — до десяти движений в секунду, в которые заложена биография и чувства легендарного танцовщика Вацлава Нижинского. Зрителям рекомендуют подготовиться к походу в театр.

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Десять лет Вацлав Нижинский (1890-1950) был ведущим солистом и хореографом легендарного Русского балета (Ballets Russes) под руководством Сергея Дягилева. И ключевой фигурой в истории хореографии XX века. Его виртуозные прыжки с зависаниями в воздухе и андрогинная харизма очаровывали зрителей, а смелые хореографические постановки провоцировали скандалы. Образы, созданные Нижинским — страстный Фавн, трагический Петрушка — стали эталонными, а балеты, над которыми Нижинский работал как хореограф, остаются яркими символами эпохи модернизма. Последние тридцать лет своей жизни Нижинский провел в психиатрических лечебницах.

В мире было поставлено более шестидесяти хореографических и драматических работ, посвященных Вацлаву Нижинскому. Две из них рижский зритель видел относительно недавно. спектакль Роберта Уилсона "Письмо человеку" в исполнении Михаила Барышникова и необычную постановку "Бог Нижинский" актрисы и танцовщицы Надин Боковиковой.

Постановка немецкого хореографа Марко Гекке раскрывает самые важные моменты жизни Нижинского как на сцене, так и вне ее, и показывает, насколько могут быть переплетены творчество и болезнь, артистизм и безумие. Это в буквальном смысле хореографическая биография. Для осмысленного погружения в стремительное действо зрителей просят прийти на спектакль подготовленными – изучить основные факты жизни Нижинского.

Нижинский — гений и безумие

Он родился в 1889 году в Киеве в католической семье польских танцовщиков, которые самого Вацлава и его младшую сестру Брониславу с ранних лет готовили к танцам. Нижинский впервые появился на сцене в пять лет: антрепризно станцевал гопак в Одесском театре.

После развода мать Элеонора перевезла детей в Петербург, где Вацлава сразу взяли в Петербургскую балетную школу. Еще до ее окончания в 1905 году Вацлав исполнил партию Фавна в экзаменационном балете Михаила Фокина "Ацис и Галатея" и сразу получил позитивные рецензии. После пяти лет работы в Мариинском театре Нижинского уволили "за непристойность": на партию в спектакле "Жизель" он по собственному почину нарядился в костюм, реконструкцию немецкого наряда XIV века с обтягивающим трико, без традиционной в то время повязки на бедрах. Балет пытались остановить, однако Нижинский отказался переодеваться и отыграл свою партию. На спектакле присутствовала вдовствующая императрица Мария Федоровна. Вскоре Михаилу Фокину передали приказ — уволить Вацлава Нижинского.

Foto: Jānis Keris

Антонс Фрейманс в роли Сергея Дягилева - высокомерного и жестокого антрепренера и спутника жизни Нижинского.

Антрепренер "Русских сезонов" Сергей Дягилев почти сразу пригласил Нижинского к себе. На парижскую сцену танцовщик впервые вышел в балете "Призрак розы", который сразу же его прославил. А через год представил собственный спектакль — "Послеполуденный отдых фавна" нетрадиционной хореографии - с угловатыми статичными позами, на создание которых Нижинского вдохновили изображения с древнегреческих ваз. Париж разделился на два лагеря – одни рукоплескали смелости хореографа, другие возмущались "скотской эротике и бесстыдности жестов". Не меньше досталось и его следующей постановке "Весна священная".

После Первой мировой войны Нижинский с супругой поселились в Швейцарии. Здесь проявились первые серьезные признаки тяжелой психической болезни: танцор то впадал в меланхоличное настроение, то становился вспыльчивым и раздражительным, а однажды столкнул жену с дочерью с лестницы.

Последний раз Нижинский выступал на сцене в 1919 году. Жене про свой спектакль он сказал: "Это будет мое венчание с Богом". В завершении выступления артист произнес: "Лошадка устала". В 1939 году — танцор болел уже почти 20 лет — в клинику приехал Серж Лифарь, знаменитый артист Русского балета и главный балетмейстер парижской Гранд-Опера. Он собирался танцевать для Нижинского лучшие партии из своих балетов, чтобы любовь к искусству помогла излечению. После нескольких часов выступления Нижинский встал и подпрыгнул. Фотографу удалось снять этот момент - снимок вошел в историю балета под названием "Последний прыжок Вацлава Нижинского".

Ключевой хореограф

Марко Гекке называют одним из ключевых хореографов современности, гением XXI века. С Нижинским его объединяет тяга к минимализму как в движении, так и в сценических решениях. По воспоминаниям современников, Нижинский свою хореографию буквально лепил из ничего, "работал одними глазами", как он сам говорил. В "Нижинском" большая часть хореографического текста буквально пишется руками. Значительное количество времени исполнители или стоят на месте, или делают простейшие позиции ногами, одновременно верхняя часть туловища — в особенности руки и кисти — производят фантастическое количество движений на единицу времени.

Рижские исполнители партии Нижинского Айден Вильямс Конефри (американский танцовщик, присоединившийся к латвийской труппе в 2017 году) и Кристапс Яунжейкарс рассказали, что эта работа стала технически самой сложной за всю их карьеру. Интенсивные движения в течение часа и пяти минут со скоростью до 10 в секунду требуют особой степени готовности.

В основе балета - музыка Фредерика Шопена и Клода Дебюсси — символическое состязание соло-фортепиано с оркестром.