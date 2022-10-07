140-й сезон Театра им. М. Чехова: новый журнал, фирменное пирожное, "Собачье сердце" и Цой

Рижский русский театр имени Михаила Чехова отметил 139-летие и начал юбилейный 140-й сезон. По такому случаю театр подготовил для зрителей несколько сюрпризов: издан первый театральный журнал, в буфете появилось "именное" пирожное (диетическое), для школьников, студентов и всех желающих разработана экскурсия по театру, а в репертуаре - новые постановки. А за прошлогодние спектакли театр получил сразу пять номинаций престижной национальной премии "Ночь лицедеев".

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В отличие от русских театров Вильнюса и Таллина, рижский театр им. М. Чехова, сохранил в названии и на новой табличке над входом слово "русский".

"Театр сменил свое название с привычного многим Театра русской драмы на сегодняшнее еще в 2006 году, но оно никак не приживалось, притом что мы давно работаем гораздо шире понятия драмы, - пояснила директор театра Дана Бйорк. - Тогда мы с дизайнерами разработали новый красивый логотип — он и установлен теперь над фасадом. Слово "русский" мы ни в коем случае не намерены убирать — наша высшая цель, как всегда, бороться за русский язык и культуру, напоминая всем, что культура не виновата в действиях одного конкретного человека. Это аморально плясать под дудку тех, кто берет пример не с того, с кого его можно брать. Нельзя бороться с фашизмом и проявлять фашистские намерения в культуре".

Foto: DELFI

На фото: актер и автор моноспектакля "Путь Вертинского" Иван Стрельцов исполняет романс Вертинского.

В 140-м сезоне театр готовит семь премьер. 1 октября в камерном зале зрители уже увидели "Путь Вертинского". 27 октября на площадке Hanzas Perons состоится премьера музыкального спектакля "Вот так!", посвященного легендарному музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою — таким образом театр выскажет свое отношение к войне в Украине.

4 ноября - детский спектакль "Три поросенка и волк" в постановке Паулы Плавниеце, а 27 ноября – спектакль режиссера Дмитрия Петренко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова. В 2023 году зрители увидят моноспектакль Алекса Дубаса "Прометей", спектакль худрука театра Сергея Голомазова "Централ-парк Вест" (Вуди Аллен), постановку Виестура Кайриша "Гамлет, принц "Датский" (Уильям Шекспир) и проект режиссера Интарса Решетинса "Индулис и Ария" (Райнис).

Foto: DELFI

"Сегодня, когда читаешь инсценировку к спектаклю "Собачье сердце", сделанную Александром Заполем, открываются совершенно новые смыслы — ощущение такое, что Булгаков думал и знал о том, что нам предстоит", - говорит режиссер постановки Дмитрий Петренко.

"Куда нам двигаться и на какие темы размышлять? Думаю наше предназначение - идея театра гражданского, театра совести, театра, который не боится рассуждать, иногда трагически, а иногда смешно, на какие-то серьезные темы, задавать очень больные вопросы, не разделяя, а объединяя зрителя, разные сословные, этнические, языковые группы… - сказал на юбилейной встрече худрук театра Сергей Голомазов (интервью Delfi с ним — здесь). - Моя задача, чтобы профессиональный, ремесленный актерский и режиссерский уровень, который когда-то был задан в этом театре как минимум не опускался. Находился в соответствии с той традицией, связью и хромосомой, которая через личность Михаила Чехова и заложенные им традиции в конце 19-го века, и дотянулась до 21-го века, отразившись во всем европейском театре и американском кино… Я буду стараться".

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"Сложно полностью осознать эту цифру. Наверное, потому, что наш театр на десятилетия старше любого из рижан, - рассуждает Дана Бйорк. - История длиною почти в полтора века продолжает складываться в уникальный рассказ и сегодня. В жизнь множества людей наш театр входит с самого детства – и остается рядом навсегда. Это был, есть и будет театр, который открывает душу и двери зрителям всех национальностей. Театр, который сегодня берет на себя одну из важнейших задач – сплочение латвийского общества. Зрительская любовь и поддержка со стороны государства и друзей театра придают еще большую уверенность в успешном осуществлении задуманного, за что мы безгранично благодарны каждому, кто был и остается с нами в эти непростые времена".

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На фото: президент Общества гарантов театра Алексей Шейнин подсчитал, что за 25 лет "гарантии" любящие искусство бизнесмены вложили в его процветание около миллиона евро.

В юбилейном сезоне театр заложил новые традиции в новых форматах.

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Издал свой первый журнал, где собрана информация об истории и легендах театра, а также читатель сможет познакомиться со всеми сотрудниками – не только с актерами, подготовившими интересные описания друг друга, но и с людьми закулисья – с теми, кто ежедневно обеспечивает "жизненные процессы" театра. На страницах журнала можно прочитать разговор артистов Якова Рафальсона и Яны Хербсты и много другой любопытной информации. Издание можно приобрести в кассе театра и в фойе перед началом спектакля по себестоимости — 3 евро.

Foto: DELFI

В сотрудничестве с кондитерской "Sala" было создано "Пирожное Театра имени Михаила Чехова", которым зрители могут полакомиться как в театральном буфете, так и в сети кафе "Sala". Исключительно диетическое — с мусом из малины и лайма.

У школьников, студентов и разных организаций появится возможность совершить групповую экскурсию по Театра имени Михаила Чехова в рамках проекта "РаZOOMзумные встречи" - производным от онлайн-проекта, запущенного во время пандемии на платформе ZOOM. Изначально зрители таким образом вступали в виртуальный диалог с артистами и ближе узнавали театр. Теперь есть возможность получить массу впечатлений и узнать что-то новое, заглянув туда, куда публика обычно не попадает, будет предоставлена оффлайн.

Экскурсию проведет один из актеров: расскажет об истории, покажет разные цеха, поделится примечательными фактами, личным опытом и байками из жизни театра. Экскурсию можно заказать для группы до 40 человек (в этом случае группа делится пополам), написав по адресу: administracija@mct.lv.

Театр имени Михаила Чехова приглашает провести этот юбилейный сезон вместе.