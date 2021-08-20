Чем заняться в выходные: UniCon, Ганзейская ярмарка, королева викингов и "Прожарка политиков" на LAMPA

В эти выходные в Риге богатая культурная программа. В центре города состоится масштабная Ганзейская ярмарка, в этнографическом музее выступит певица с Фарерских островов, в Межапарке - группа Astro'n'aut, а в церкви Святого Павла прозвучат знаменитые мировые шедевры камерной музыки.

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Фестиваль PORTA





20 августа в Латвийском этнографическом музее состоится музыкальный фестиваль PORTA. На фестивале выступит королева викингов, фарерская певица и автор песен Айвёр (Eivør), а также группа Raxtu Raxti и саулкрастский хор Anima.

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Выставка Риты Пранчи в галерее MuseumLV

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До 23 сентября в галерее MuseumLV проходит персональная выставка художници Риты Пранчи "Quattuor Viris", которою она посвящает 4 мужчинам, сыгравшим разные роли в ее творческой жизни. Выставка посвящена отцу — инженеру-механику Роберту-Евгению Пранчу, другу детства — поэту Александру Заполю, супругу — художнику Андрею Бовтовичу, а также иконе своего времени — Раймонду Паулсу.

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Концерт при свечах в церкви Святого Павла

20 августа под неоготическими сводами церкви Святого Павла в исполнении сопрано Юлии Васильевой прозвучат знаменитые мировые шедевры камерной музыки. В программе будут представлены произведения признанных русских классиков – Рахманинова, Чайковского и работы других всемирно известных композиторов. Романсы прозвучат под аккомпанемент фортепиано в исполнении ведущего концертмейстера ЛНО Эрики Миллере.

Подбронее

"Прожарка политиков" на фестивале LAMPA

Foto: Juris Ross



20 августа начинается фестиваль LAMPA. 21 августа состоится мероприятие "Живая библиотека: истории людей", а также дискуссии "Адекватные русские?*: отношения государства с латвийскими СМИ, которые говорят с аудиторией на русском языке", "Я и климат. Какая связь?", "Эмоциональный интеллект в семье, школе, обществе" и другие. Кроме того, в завершении фестиваля состоится традиционная "Прожарка политиков" - комики будут высмеивать Яниса Борданса, Марию Голубеву и Вячеслава Домбровского.

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Концерт Astro'n'aut в Межапарке





21 августа в Зеленом театре в Межапарке состоится концерт латвийской группы Astro'n'aut, где прозвучат песни из последнего альбома группы, а также выступят специальные гости - группа Sudden Lights.

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UniCon на Кипсале

После долгого перерыва 21 и 22 августа в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет UniCon (Всемирная конвенция). Программа UniCon включает в себя большое количество интерактивных мероприятий — конкурсы, турниры, выставки и торговые палатки. На UniCon 2021 каждый поклонник компьютерной культуры найдет что-то для себя. Посетителей ожидают аниме и косплей, танцевальные выступления и K-pop, настольные, компьютерные и консольные игры, киберспортивные турниры, ярмарка IT и разработчиков игр, современное искусство и многое другое.

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Ганзейская ярмарка



21 августа состоится Ганзейская ярмарка – центральное мероприятие ежегодной программы международных Ганзейских дней. В этом году шесть латвийских ганзейских городов (Рига, Лимбажи, Кулдига, Цесис, Страупе, Кокнесе) в четырех местах в центре Риги – на Ратушной площади, у подножия церкви Св. Петра, в Верманском парке и на Эспланаде – представят характерные для своих городов культуру и торговлю. На ярмарке можно будет купить изделия ремесленников и сувениры, изучить древние рукописи и познакомиться с инвестиционными предложений будущего.

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Юбилейный концерт Иманта Калныньша

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22 августа в саду виллы фон Стрицкого (K.K. fon Stricka villa) состоится концерт в честь юбилея композитора Иманта Калныньша. В программу вошли как популярные, так и малоизвестные песни композитора, а аранжировки будут выполнены группой "Ezeri" в сотрудничестве с музыкантами Рудольфом Мацатсом и Кристиной Паже, солисты — Айнарс Миелавс, Аснате и Аурелия Ранцане.

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Концерт легенды французского джаза Пьера Бертрана





21 августа состоится мировая премьера альбома французской джазовой музыки в лиепайском концертном зале Lielais dzintars. Творческое сотрудничество выдающегося биг-бэнда Латвийского радио, легенды французского джаза, композитора и саксофониста Пьера Бертрана (Pierre Bertrand) и международной команды музыкантов увенчалось выпуском музыкального альбома "Paris 19-29".

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Детские мероприятия на "Белой площади" возле ЛНО





21 и 22 августа состоится два мероприятия для самых юных зрителей — "Приходи на балет!" и "Приходи в оперу!", где дети смогут познакомиться с искусством балета и оперы и испытать на себе, что значит быть артистом балета или оперным певцом.

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Морская биеннале в Юрмале

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До 29 августа в Юрмале проходит Международная морская биеннале "Marīna 2021". В рамках биеннале по всей Юрмале можно увидеть 12 выставок живописи, современного искусства и фотографии.

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Итальянское искусство в Рижской бирже

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Омар Галлиани. Автопортрет со звездами. 2021. Дерево, карандаш. 107x127 см. Фрагмент.

Лоренцо Пуглиси. Провозглашение. 2020. Холст, масло. 300х200 см. Фрагмент.

Музей "Рижская биржа" празднует свой десятилетний юбилей и в сотрудничестве со всемирно известной галереей Уффици (Флоренция) подготовила выставку итальянского искусства "Pašatklāsme. Tintoreto, Omars Galljāni, Lorenco Puljizi". В центре экспозиции находится картина выдающегося венецианского художника эпохи Возрождения Тинторетто "Портрет молодого человека", которую впервые можно увидеть в Риге. Выставка открыта до 14 ноября 2021 года.

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