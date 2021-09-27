Испанский огонь и питерская прописка: "Дон Кихот" на "Золотой маске в Латвии"

16 октября в Ригу приедет феерический "Дон Кихот", получивший в 2019 году рекордных семь номинаций на национальную театральную премию "Золотая Маска": "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера-хореографа", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль". Для нашей публики это будет первое знакомство с прославленным Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета имени Леонида Якобсона.

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История Балета Якобсона началась в 1966 году – тогда он назывался "Хореографические миниатюры" и был первым в СССР балетным театром, учрежденным отдельно от оперной труппы. С 1969 по 1975 год коллектив возглавлял легендарный Леонид Якобсон (1904 – 1975). Этот самобытнейший мастер обладал неисчерпаемой фантазией и сумел создать свою, особенную танцевальную пластику, расширив стилевые и жанровые возможности классической хореографии.

Достиг успехов и театр, носящий его имя. Сегодня он занимает важное место среди сильнейших танцевальных трупп России, является лауреатом "Золотого софита" и престижной европейской балетной Премии Тальони. Его репертуар необычайно богат. В нем сочетаются наследие основателя труппы (циклы "Роден", "Классицизм-Романтизм", "Жанровые зарисовки"), канонические "Жизель", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Пахита", "Шопениана", "Спящая красавица" и работы известных современных балетмейстеров. Но главный хит Театра балета имени Леонида Якобсона - "Дон Кихот" в постановке датчанина Йохана Кобборга.

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Среди спектаклей, созданных к 200-летию великого Мариуса Петипа (1818-1910), этот балет стоит особняком. Яркий, динамичный, великолепно оформленный и исполненный, он не спекулирует на имени юбиляра и не пытается воспроизвести танцевальную партитуру 1869 года, покрытую густым слоем последующих редакций.

"Я не стал экспериментировать с текстом балета, тем более что мне нравится классическая версия этой постановки. Я хотел создать спектакль, который с удовольствием будут смотреть повсюду", - говорит Кобборг, экс-премьер Датского королевского балета и Королевского балета Ковент-Гарден, один из самых успешных хореографов наших дней. Взявшись за "Дон Кихота", он сформулировал свои задачи так: внятно прописать характеры персонажей, прояснить их взаимоотношения, органично соединить движение с музыкой. Но сделал гораздо большее. Рассказал всем известную историю заново, стремительно и логично, заразил энергией и перфекционизмом труппу – и в результате открыл балетного "Дон Кихота" заново, на радость артистам, зрителям и критикам.

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Не прогадал театр и с приглашением французского художника Жерома Каплана, большого специалиста по оформлению балетов. Его сценография выглядит нетривиально: декорации и аванзанавес выполнены в виде раскрашенных гравюр. "Я опирался на творчество графика Гюстава Доре, написавшего известные иллюстрации к книге Сервантеса. Кстати, Доре работал в тот же период, когда Петипа создавал своего "Дон Кихота". А сам Петипа, уроженец юга Франции, был прекрасным танцовщиком и знал толк в характере испанских танцев. Дон Кихот, Испания, Минкус, Петипа, Кобборг – мне пришлось мастерски лавировать между ними, чтобы создать спектакль вне времени. Дорогие постановки, которые к тому же требуют от труппы напряженных усилий, должны жить долго, а не сходить со сцены через 2-3 года, потому что публика сочтет их устаревшими. Так что идея была не в том, чтобы придумать что-то остро модное, а наоборот, собрать самое лучшее и художественно связать", - рассказал о своей работе Каплан.

И он, и Кобборг, и солисты театра София Матюшенская, Андрей Сорокин и Тасман Дэвидс были выдвинуты за "Дон Кихота" на соискание российской национальной театральной премии. Теперь спектакль участвует в рижской программе фестиваля "Золотая Маска в Латвии". В свою очередь, жители и гости Вентспилса 18 октября смогут увидеть гала-концерт "Якобсон и классика", в котором занята практически вся труппа театра.

Foto: Publicitātes foto

"Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы. Организатор фестиваля - компания ART Forte.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера - UralKali. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты на спектакли "Золотой Маски в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv. До 4 октября цены снижены на 15 процентов в честь 15-летия фестиваля.

Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.