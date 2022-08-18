Как быть, если ты россиянин? В Юрмале пройдёт публичная дискуссия Дмитрия Глуховского с Андреем Васильевым

22 августа в 19.00 на плавающей террасе юрмальского ресторана Laivas состоится битва титанов - одного из самых популярных российских писателей Дмитрия Глуховского и одного из самых эффективных российских медиа-менеджеров Андрея Васильева. Тема выстреливает из горячей повестки дня - "Как быть человеку, если он россиянин?" Можно ли при таких исходных оставаться человеком? Что для этого надо (не) сделать? И вообще, время ли сейчас об этом рассуждать? Вот об этом и порассуждают.

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Сегодня российский паспорт стал "черной меткой", заочно похоронив жизни многих людей, которые должны отвечать за Путина и его армию. Могли ли они сделать что-то, чтобы всего этого кошмара не случилось? А как расценивать молчание и непротивление? Как знак согласия? Можно ли требовать, чтобы люди рисковали своей жизнью и своими родными? Могут ли они противиться статусу изгоев на Западе? Как часто и много должны каяться? Надо ли всех вернуть в Россию, чтобы поднять волну протеста?

Симптоматично, что в тему беседы спикеры будут заныривать одновременно изнутри и снаружи, поскольку оба являются обладателями не одного паспорта, а как минимум двух. И оба при нескрываемом отрицательном отношении к войне в Украине, способны препарировать ситуацию с человеколюбием хирургов и многофункциональностью Арестовича.

"Раньше было гораздо более четкое разделение на циников и кретинов, - говорит о ситуации в России Глуховский. - Циники врали кретинам, чтобы кретины верили и оставались под контролем. Но эти мантры произносились так часто, а от кретинов требовалась такая безоговорочная вера, что циники стали и друг другу эти вещи рассказывать. Пошел процесс кретинизации циников. И цинизации кретинов…"

Писатель и журналист Дмитрий Глуховский — автор серии романов "Метро 2033-34-35", "Будущее", "Текст", "Сумерки", "Пост", сборника "Рассказы о Родине", пророческого сериала "Топи"... Считается одним из самых успешных специалистов по прогнозированию апокалипсисов и постапокалиптическим сценариям, в которых сконцентрирован его опыт работы журналистом в мировых медиа - от EuroNews и Russia Today до Deutsche Welle и Sky News, а также пребывания в "кремлевском пуле", на космодроме Байконур, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на Северном Полюсе.

"Если мы посмотрим на историю России, то всю жизнь русский народ-богоносец стоял на коленях. Причем, ему было пофигу, перед кем стоять, - говорит Васильев. - Ничего принципиально не изменилось. Только установка власти — теперь прикольно воевать... Глубинному народу-богоносцу плевать на свою жизнь и на жизнь остальных, поэтому им так легко управлять… Единственное, когда народу-богоносцу в 90-х объяснили простую истину, что как потопаешь, так и полопаешь — мол, можешь поработать и получить машину или мобильный телефон - он стал что-то делать, при этом очень раздражаясь. А потом пришел Путин и сказал, дать людям все. Все, что накопилось именно в 90-е годы".

Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев - многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин Поэт" и "Господин хороший", в которых поэты Дмитрий Быков и Андрей Орлов (Орлуша) писали стихи на злобу дня, а Михаил Ефремов входил в роли Путина, Медведева и других персонажей. Снялся как актер в фильмах "Когда я стану великаном", "Даун-хаус", "Generation П" и "Взять Тарантину". Васильев уже давно поставил диагноз российскому обществу, заявив, "если и есть у нашего народа лозунг, национальная идея, так это "кругом враги".

Мероприятие продолжает цикл публичных диалогов "философия на воде", начало которому положила встреча с философами и издателями интеллектуального латвийского журнала Rīgas Laiks Арнисом Ритупсом и Улдисом Тиронсом.

Продюсером проекта выступила Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер многочисленных видеоработ, телепроектов, фестивалей, обладатель наград Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival.

Билеты на встречу можно приобрести в ресторане Laivas. Резервация мест и дополнительная информация по тел. 20004944. Подробная информация - на странице мероприятия в Facebook.