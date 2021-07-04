Куда пойти? Снова в кино, фестиваль мороженого и Паулс в Юрмале - большая афиша мероприятий

Юбилейный концерт Раймонда Паулса, приключенческие игры для детей, выставки современного искусства и фестиваль видеоарта и короткометражного кино — портал DELFI подготовил большую афишу развлекательных и культурных событий.

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Открывается кинотеатр Forum Cinemas

Foto: CP/Scanpix/LETA

С 28 июня в Риге возобновил работу кинотеатр Forum Cinemas. Зрители вновь могут посещать кино-сеансы, предоставив действительный сертификат Covid-19. Уже сейчас можно приобрести билеты на ближайшие сеансы. В программе кинотеатра "Чудо-женщина: 1984" (Wonder Woman 1984), "Гнев человеческий" (Wrath of Man) Гая Ричи, "Круэлла" (Cruella) с Эммой Стоун, полнометражный фильм "Том и Джерри" (Tom & Jerry) и другие фильмы.

С афишей кинотеатра и правилами посещения можно ознакомиться на сайте Forum Cinemas.

Выставка о соборе Святого Петра

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Ассоциация учреждений культуры рижского самоуправления в сотрудничестве с Национальным архивом Латвии представляет цифровую выставку "Rīgas dominante cauri laikiem", на которой представлены документальные свидетельства, посвященные исторической судьбе церкви Святого Петра в Риге.

С 30 июня по 16 августа выставку можно увидеть в витринах Латвийского национального архива в Риге по адресу Šķūņu ielā 11.

Кино про Фриду в Splendid Palace

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С 1 июля кинотеатр Splendid Palace открыт для зрителей. Кроме того, продолжает работу новая терраса кинотеатра с большим экраном Splendid Garden. Репертуар пополняется каждую неделю и ценители кино снова смогут насладиться фильмами на большом экране.

Уже 2 июля в Splendid Garden состоялась премьера документального фильма итальянского режиссера Джованни Тройло "FRIDA. Viva la Vida" (Фрида: Да здравствует жизнь!). 13 июля - день смерти культовой мексиканской художницы. В Мексике - это не день печали, а день радости. Создатели фильма ведут зрителей сквозь полотна Фриды, повествуя о травмах ее юности, богемном окружении, множестве романов и упорном желании быть собой. В фильме показаны личные вещи художницы, одежда и фотографии, хранящиеся в знаменитом «голубом доме» - музее Фриды Кало в Мехико...

Билеты на киносеансы на сайте кинотеатра Splendid Palace.

Jake Bugg в Риге

Foto: Publicitātes foto



Уже с 25 июня доступны билеты на концерт английского музыканта, певца и автора песен Джейка Багга (Jake Bugg). Музыкант выступит в Риге 6 июня 2022 года в концертном зале Palladium и представит свой последний альбом "Saturday Night, Sunday Morning", который выйдет в этом году в августе.

Билеты на концерт можно приобрести уже сейчас в кассах Biļešu Serviss.

Фестиваль мороженого на колесах

Foto: Publicitātes foto



Охладиться в жаркую погоду поможет #Saldmobīlis, или "фестиваль мороженого на колесах". Три трейлера #Saldmobīlis все лето будут посещать публичные мероприятия в Риге, окрестностях столицы и других местах Латвии. Актуальная информация о месте и времени выездов #Saldmobīlis будет публиковаться в социальных сетях.

Приключенческая игра "Эми и Ру"

Foto: Publicitātes foto

С 1 июля по 31 августа рижане и гости столицы могут принять участие в приключенческой игре "Эми и Ру". В ходе игры, участники на велосипедах будут исследовать пять микрорайонов Риги. Игра доступна бесплатно для первых 2000 участников. Квест особенно понравится детям, которые уже знакомы с персонажами книги и детского сериала Эмилией, Рудисом и роботом Палаузи. Игра создана на платформе мобильных приключенческих игр "Roadgames".

Зарегистрироваться на игру можно здесь.

Морской фестиваль деревянных парусников





Foto: DELFI Aculiecinieks

С 4 по 9 июля в порту Андрейоста проходит морской фестиваль деревянных парусников. Три уникальных корабля соберутся вместе, чтобы пригласить на борт любителей морской романтики – "Штандарт" (Санкт-Петербург), "Либава" (Лиепая) и "Хьёртен" (Рига). Посетители смогут не только посмотреть на них у причала, но и пройтись под парусами по Даугаве. Все три парусника – точные копии исторических судов. Начиная с 4 июля с 10:00 до 19:00 любой желающий сможет осмотреть парусники.

Билеты на дневную прогулку на паруснике "Либава" можно приобрести в кассах Biļešu Serviss, а заполнить заявку для прогулки на "Штандарте" можно на сайте shtandart.ru.

Занятия для детей в музее Латвийской железной дороги

Foto: Publicitātes foto



С 5 июля в музее истории Латвийской железной дороги начнется серия познавательных уроков для детей от 7 до 12 лет. На занятиях дети познакомятся с миром железных дорог, смогут совершить путешествие во времени, создавать 3D-объекты, узнать секреты паровозов и электропоездов, сделать браслеты с азбукой Морзе и покататься на дрезине. Кроме того, в рамках мероприятия состоится прогулка по железнодорожным путям в Агенскалнсе, а 22 июля дети посетят Баложское торфяное болото и отправятся в приключение на поезде.

С программой летних занятий можно ознакомиться на сайте музея.

Фестиваль современного искусства и видеоарта Ūdensgabali

Foto: Publicitātes foto



7 июля в арт-центре NOASS стартует фестиваль Ūdensgabali, где в первый день будут представлены избранные произведения с фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене. Кроме того, с 7 июля по 15 сентября будет организована серия из 11 мероприятий, на которых можно будет познакомиться с разными аспектами видеоискусства.

Программу фестиваля и подробную информацию можно найти на сайте NOASS или на странице арт-центра в Facebook.

Концерт в Lielais dzintars в Лиепае





В субботу 10 июля в лиепайском концертном зале Lielais dzintars состоится концерт дуэта "Das Rosenband" (Гирлянда из роз) всемирно известной оперной певицы Инги Калны и пианистки Дианы Кетлере. Публика сможет послушать новый музыкальный альбом, который был записан в 2020 году и уже получил высокие оценки профессионалов в Латвии и в мире.

Билеты в кассах Biļešu paradīze.

Выставка современного искусства "Es neko neatceros: ienākot ZDZ izvairīgajā arhīvā"

Foto: Publicitātes foto

С 15 июля до 12 августа Центр современного искусства Kim? приглашает на выставку "Es neko neatceros: ienākot ZDZ izvairīgajā arhīvā". Работы Зенты Дзивидзинской - бесстрашной, маргинальной и непослушной художницы - не были оценены должным образом при ее жизни, но теперь у каждого есть возможность познакомиться с ее творчеством.

Больше информации о выставке на сайте Kim?.

"Юрмальский фестиваль" в концертном зале Dzintari

Foto: Publicitātes foto

С 27 по 31 июля в концертном зале Dzintari состоится ежегодный "Юрмальский фестиваль". Программу из пяти концертов откроет маэстро Раймонд Паулс. В программе фестиваля выступления Александра Антоненко, Ксении Сидоровой, Иветы Апкалне, Занды Шведе, Интара Бусулиса, Лаймы Вайкуле, Latvian Radio Big Band, Национального симфонического оркестра, Sinfonietta Rīga и других музыкантов. В рамках фестиваля также состоится концерт к 85-летию маэстро Раймонда Паулса.

Программа и билеты на фестиваль доступны здесь.