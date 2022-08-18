На Андрейсале выступит "плохой парень рэпа" Моргенштерн

24 сентября российский рэпер Моргенштерн выступит на Андрейсале, завершив первый концертный сезон новой сцены Wondersala своим шоу. Билеты, купленные на перенесенные ранее концерты артиста, будут действительны.

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Концерт Моргенштерна, который ранее несколько раз откладывался из-за пандемии все же состоится - на сцене Wondersala на Андрейсале. Все купленные ранее билеты на выступления артиста будут действительны для посещения этого концерта.

Моргенштерна называют "плохим парнем рэпа", он также обладатель нескольких экстравагантных титулов, таких как "Женщина года" и "Человек года 2020", но на сегодняшний день он является одним из самых успешных рэперов в России. У него 10 миллионов поклонников на YouTube, каждое новое видео рэпера набирает десятки миллионов просмотров, каждый новый сингл занимает первые места в чартах, а на концертах Моргенштерна всегда аншлаги.

Напомним, что в июне российский минюст включил рэп-исполнителя Моргенштерна в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента". Он также находится в неофициальном списке артистов, выступления которых нежелательны в России.

Билеты на рижский концерт Моргенштерна можно приобрести в кассах сети Bilešu Serviss.