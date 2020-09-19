На зависть Голливуду! Русский театр организует прогулку с приключениями по методу Михаила Чехова

Пройтись по Риге путями Чехова, зайти в театр со служебного входа, обследовать закулисье и попасть на сцену, где сыграть роль по методу Чехова… Антона Павловича? Да нет же, его племянника, гениального актера Михаила Александровича, по системе которого училась Мерлин Монро, Клинт Иствуд, Леонардо ди Каприо и многие другие. До Голливуда он жил и творил в Риге. Как это было, можно на своем опыте познать с 24 сентября, когда Рижский русский театр им. М. Чехова даст премьеру уникального интерактивного проекта "Мост Рига – Голливуд".

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"Все началось с парадокса. Когда на международных театральных и актерских семинарах узнают, что наш театр носит имя Михаила Чехова, они сразу живо интересуются: как вы с ним связаны? - рассказала историю проекта директор Рижского русского театра Дана Бйорк. - При этом в Риге, где гениальный актер жил и работал, многие уверены, что наш театр носит имя… писателя Антона Чехова, который никакого отношения к нашему городу не имел. Его гениального племянника Михаила тут практически не знают, а между тем весь Голливуд на него буквально молится".

По мнению Даны, настала пора восстановить историческую справедливость, чтобы зовущий себя учеником Михаила Чехова актер Леонардо ди Каприо, наконец-то, узнал, где находится Рига. А вместе с ним, об этой яркой странице из жизни своего города узнали и рижане, а также гости столицы.

Первый шаг к этому театр уже сделал два года назад - биографический спектакль "Ключи от магии" про судьбу гения. В Ригу Чехов впервые прибыл в 1931 году, когда его слава уже гремела по России и Европе — на перроне железнодорожного вокзала Риги его ждали два директора местных театров — национального и русского. И не признали в толпе актера по его фотокарточке в роли Гамлета. Мастерством перевоплощения он владел в совершенстве — с 18 лет свободно играл 80-летних стариков, достоверно умирая и возрождаясь.

Foto: LETA

На фото: один из участников проекта актер Родион Кузьмин-Рейзвих на фоне афиши спектакля Национального театра "Гамлет", где Михаил Чехов играл на русском, а остальные актеры - на латышском.

Следующим шаг к закреплению образа Михаила Чехова в Риге и Латвии стал образовательный проект "Мост Рига-Голливуд", который уделяет особое внимание рижскому периоду Михаила Чехова с 1932 по 1934 год, когда он жил, играл и ставил спектакли в нашем городе.

Foto: LETA

Проект, рассчитанный на 25 человек, состоит из двух частей: интерактивная прогулка с использованием приложения дополненной реальности Overly по 10 чеховским местам Риги. Первое — дом на ул. Меркеля, 21 — там актер жил. Такая прелюдия подготовит всех ко второй части проекта — увлекательному путешествию по закулисью театра, где служил Чехов, и актерскому тренингу на Большой сцене театра по его методике. Мероприятие проходит в сопровождении четырех звезд театра — актеров Максима Бусела, Юлии Бернгардт, Яны Хербсты и Родион Кузьмин-Рейзвих.

Планируется разработать отдельный сайт с информацией про Михаила Чехова — mcehov.lv Весь проект осуществляется параллельно на трех языках — русском, латышском и английском. И рассчитан как на местных жителей, так и на туристов.

Михаил Чехов, его метод и рижский период

Foto: Из архива Рижского русского театра им. М.Чехова

На фото: Михаил Чехов в спектаклях Русской драмы.

Гениального актера, режиссера и педагога Михаила Чехова (1891-1955), племянника писателя, по праву считают одним из основоположников голливудской актерской школы: по его системе учились Мэрилин Монро, Грегори Пек, Клинт Иствуд, Юл Бриннер, Энтони Куинн, Мала Пауэрс и многие другие звезды кино.

Влияние Михаила Чехова можно увидеть в манере игры Энтони Хопкинса и Джонни Деппа. Леонардо Ди Каприо также называет его своим учителем. В США книги Михаила Чехова стали учебниками для актеров. Многие лауреаты премии "Оскар" признают, что занимались по его методу, который Михаил Чехов начал структурировать и оформлять именно в Риге, где с 28 февраля 1932 года ставил и играл спектакли в Театре русской драмы и Латвийском Национальном театре (он играл на русском, а остальные актеры — на латышском), а также обучал латвийских артистов.

В своей книге "Путь актера" Чехов вспоминает Ригу с большой любовью. Здесь он провел два счастливых года, которые подарили ему немало друзей и последователей. Здесь же он поставил свою первую оперу "Парисифаль" Рихарда Вагнера и сыграл роль, которую давно хотел, - Иоанна Грозного. К тому же в нашем городе наконец сбылась его мечта – открыть свою театральную школу.

"Рижский период" М. Чехова завершился в конце августа 1934 года: возникли сложности с оформлением разрешения на дальнейшее пребывание в Латвии. К этому времени верх взяли и националистические настроения в стране. К тому же после напряжённой работы – параллельно в Риге и Каунасе - требовался отдых. Михаил Чехов с женой уехали в Италию, а следующей "рабочей" остановкой на его творческом пути Чехова стала студия "Театр Чехова" в Дартингтоне (Великобритания). В 1935 году после гастролей в Нью-Йорке Михаил Чехов получил предложение остаться в США, но Дартингтон покинул не сразу – сделать это его заставило приближение Второй мировой войны.

В Голливуд Михаил Чехов приехал в 1942 году, когда многие молодые актеры из его театра были призваны в армию. Там он не только нашел новых учеников, но и начал сниматься в кино. Вершиной его голливудской кинокарьеры можно считать фильм Альфреда Хичкока "Завороженный" (1945): за роль психиатра Александра Брюлова Чехов был номинирован на премию "Оскар".

Из Америки Чехов писал: "Там в Риге осталась театральная латышская молодежь, которую я воспитал. Не потерял с ними связь. Они пишут, а я переживаю с ними успехи. И пусть Рига далека – по ту сторону океана, тянет к ней..."

Сегодня имя Михаила Чехова широко известно в кругу деятелей театра и кино Европы, США и России. Некоторые вузы предлагают курсы актерского мастерства по методу М. Чехова, создаются театры, студии и ассоциации, которые работают только по методу М. Чехова. Однако вне круга специалистов и профессионалов Михаил Чехов - личность не особо известная. Рижский русский театр имени Михаила Чехова хочет напомнить жителям и гостям нашего города об этом удивительном человеке.

Проект реализуется совместно с Live Riga и агентством Ogilvy PR&Influencey. Первая часть прогулки бесплатная, а встречи в театре запланированы в рамках репертуара. Первый — 24 сентября. Билеты - здесь.

Проект реализуется при поддержке хакатона "Рига-2020" Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) - как одно из направлений деятельности Театра по освещению жизни и творчества Михаила Чехова.