Один день — один фильм бесплатно! Фестиваль Artdocfest/Riga предлагает посмотреть хиты

Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga объявил серию показов онлайн: с 25 ноября по 1 декабря есть возможность бесплатно посмотреть уже получившие мировое признание картины из разных стран. С титрами на латышском или английском языках.

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В связи с чрезвычайной ситуацией фестиваль документального кино Artdocfest/Rīga был перенесен на весну, но в назначенные осенние даты решили провести серию показов лучших фильмов последних лет. Принцип: один фильм-онлайн в один день.



26 ноября - "Белая мама" (Россия)

Алина Макарова - мать шестерых родных детей и одного приёмного. У всех детей тёмная кожа, потому что бывший муж Алины эфиоп. А новый муж - белый. Но совместных детей с ним родить не получается. И тогда Алина решает усыновить мальчика. Белого. Трудного. Родные дети против усыновления – ведь мамы и так на всех не хватает. Но Алина непреклонна. Хитростью и нежностью ей удаётся всех убедить, что новый младший брат классный и станет радостью для семьи…

27 ноября - "Стена" (Латвия)

Архивная фотография 1940 года, на которой убитая женщина закрыла своим телом сына в попытке его спасти, вдохновила на размышления о границах кино - как географических, так и метафорических. Люди по разные стороны латвийско-российской границы воспринимают одни и те же исторические факты диаметрально противоположно. Одни называют вторжение освобождением, другие - потеря свободы. Известный латвийский режиссер Давис Симанис делится шокирующими свидетельствами о напряженности на восточных границах ЕС.

Foto: Kadrs no filmas

28 ноября - "История зимнего сада" (Украина, Чехия)

Валентина Воронина – старейшая работница павильона цветоводства, которая хранила это пространство и вложила в него всю свою жизнь. Когда внезапно происходят перемены, после 45 лет работы Валентину просят уйти в отставку - она не соглашается, потому что считает, что без нее растения умрут. В то же время загадочная группа радиоэстезистов обнаруживает мощный канал положительной энергии перед входом в теплицу.

29 ноября - "Свидетели Путина" (Латвия, Чехия, Швейцария)

События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «Преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, правящим страной больше 20 лет. Главными героями фильма стали Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который как всегда безмолвствует.

30 ноября - "Пожарный. Бабушка. Единорог" (Польша)

Брест. Небольшой город на границе Востока и Запада. Его история переполнена событиями, которые играли важную роль в жизни не только местного населения, но огромной части Европы. Городские легенды, воспоминания ушедших поколений собраны в семейном архиве одного из брестских художников-фотографов Евгения Бганцева (Кочегара). Художник охотно и с любовью рассказывает о родном городе. Модель Люба «из приехавших» не только позирует, но и узнает от Евгения много нового о городе, в котором проживает. Они словно герои из 90-х, которые недавно обрели свободу слова. История Кочегара - это история артиста, вынужденного жить в параллельной реальности, сохраняя при этом контакт с землёй. Осознанная внутренняя эмиграция. Сюрреалистическая действительность. Черно-белая, ручная фотография. Родина. Брест. Женщины. Единороги.

01 декабря - "В ожидании чуда" (Эстония)

Самая большая радость для женщины – дать жизнь новому человеческому существу. Самая большая боль – потеря ребенка. Но даже она помогает увидеть красоту в жизни и ощутить, как это удивительно – быть живым.

Все эти фильмы можно увидеть бесплатно на территории Латвии. Подробная информация о показах — ЗДЕСЬ. Заходите по ссылке, жмете на название фильма, потом - на плашку "Смотреть на Artdoc.media" и на плашку "Смотреть бесплатно".

Также 27-29 ноября на трех латвийских стриминговых платформах Helio, Shortcut un Go3 стартует показ картины "Прыжок" (Литва, Латвия, Франция), которую можно посмотреть по билетам. Подробно об удивительной истории литовца, который прыгнул с советского корабля на американский и был спасен латышом — ЗДЕСЬ.