Рижский русский театр открывает сезон социальным детективом "Это случилось в Виши"

9 октября Рижский русский театр им. М. Чехова открывает 138-й сезон постановкой главного режиссера театра Сергея Голомазова "Это случилось в Виши" по пьесе американского драматурга Артура Миллера. Ее репетиции начались еще во время карантина онлайн.

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...Франция, Виши, 1942 год. В небольшом помещении собралась весьма пестрая компания: художник, электромонтер, делец, официант, актер, австрийский князь... Собрались они не то чтобы добровольно: их задержали на улице. Не арестовали, нет. По крайней мере, пока. Но им всем есть что скрывать – от других или от себя. А проверка документов внезапно оборачивается проверкой на мужество, самоотверженность и великодушие - проверкой на человечность.

Режиссер – Сергей Голомазов,

– Сергей Голомазов, сценограф – Михаил Краменко,

– Михаил Краменко, художник по костюмам - Кристина Пастернак,

- Кристина Пастернак, хореограф – Артур Скутельский,

– Артур Скутельский, художник по свету – Оскар Паулиньш.



В ролях: Алексей Коргин, Виталий Яковлев, Дмитрий Палеес, Яков Рафальсон, Родион Кузьмин-Рейзвих / Иван Стрельцов, Игорь Чернявский, Юрий Кушпело, Олег Тетерин, Александр Маликов / Никита Осипов, Александр Полищук, Арье Лерман, Вадим Гроссман, Артур Трукшс, Сергей Горохов, Евгений Черкес, Максим Бусел, Артур Скутельский.

Пьесу Артура Миллера "Это случилось в Виши" газета The New York Times назвала одной из самых значимых пьес нашего времени, которая "возвращает зрителям великий театр". Этот психологический триллер, социальный детектив, интеллектуальная драма об ответственности, выборе и человеческом достоинстве уже больше полувека не теряет ни актуальности, ни остроты, потому что исторические обстоятельства здесь не более чем декорация: набор переменных, определяющих время и место, но не суть происходящего. Тема пьесы и те вопросы, которые встают перед её героями, важны и сегодня.

Артур Миллер (1915-2005) - американский писатель, блестящий драматург и сценарист, лауреат множества литературных наград, в том числе Пулитцеровской премии и четырех премий "Тони". В день, когда он ушел из жизни, на Бродвее в знак скорби на несколько минут погасили свет. Среди его пьес - "Человек, которому так везло" (1944), "Все мои сыновья" (1947), "Смерть коммивояжера" (1949), "Суровое испытание" (1953), "Вид с моста" и "Воспоминание о двух понедельниках" (1955), "После грехопадения" (1964), "Это случилось в Виши" (1964), "Цена" (1968), "Сотворение мира и другие дела" (1972), "Потолок архиепископа" (1977), "Часы Америки" (1980) и "Игра на время" (1980), "Спуск с горы Морган" (1991), "Последний янки" (1993), "Разбитое стекло" (1994), "Связи мистера Питера" (1998), "Блюз воскрешения" (2002) и "Заканчивая картину" (2004). Произведения Артура Миллера в мемуарном жанре - "Коммивояжер" в Пекине" (1984) и автобиография "Наплывы времени" (1987). Он также является автором коротких рассказов и эссе.

Рижский русский театр имени Михаила Чехова второй раз обращается к творчеству Артура Миллера: до этого, в 1993 году, была поставлена пьеса "Цена".

В этом году премьер в театре будет немного. Следующая - в январе: юбилейный спектакль, посвященный 85-летию Раймонда Паулса. Поставит его опять же Сергея Голомазова. Будет ли сам Маэстро за роялем – вопрос пока открытый.