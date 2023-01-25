В среду в 15.00 в парке Победы состоится перформанс Renegāti шведской артистки Эммы Бэклунд. По ее словам, эта флеш-акция задумана как попытка развеять напряжение вокруг места, где до августа 2022 года находился памятник. В то же время спектакль предлагает признать травму, которая все еще присутствует, скорее как фантомная боль.

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Организаторы обещают, что перформанс будет работать на контрасте игривости и застоя,. Это своеобразное исследование, как с помощью хореографии и телесного опыта можно пусть на мгновение трансформировать общественное пространство.

Эмма Бэклунд увлекается фотографией, перформансом и инсталляцией. Используя свою танцевальную практику и интерес к неврологии, она создает работы, которые сочетают в себе как когнитивный, так и физический опыт. Например, в более раннем перформансе "Гидра" Эмма исследовала движения в двойном свитере с двумя рукавами и двумя дырками для голов. Двуглавое существо в разных мифологиях олицетворяет двойственность тела и духа, а также единство между разными людьми. Легко ли нам жить с таким непримиримым двуединством?С начала января Эмма участвует в программе творческой резидентуры Молодежной школы Rīga ISSP.

Ренегат — лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое. В переносном смысле — человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников, отступник, изменник.

20-минутный перформанс пройдет со стороны улицы Бариню – на зеленой площадке, по которой движутся автомобили. Посмотреть его можно будет, стоя на противоположной стороне улицы.

Желающие могут принять участие в перформансе, предварительно подав заявку на почту emmabacklund8@gmail.com.

Памятник в Задвинье долгие годы был причиной конфликтов двух общин Латвии - латышской и русскоязычной. Первые видели в нем символ оккупации, вторые - победы во Второй мировой войне, после чего оккупация и началась. Летом прошлго года на фоне войны России в Украине было принято решение монумент снести. Словом 2022 года признали гибрид двух латышских слов "оккупация" и "памятник" (okupācija и piemineklis) - okupeklis. Рижская Дума планирует, что в месте памятника как краткосрочное решение будет построен "парк будущего", где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также будет оборудован скейт-парк.