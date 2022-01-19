Спекулянты продают билеты на спектакль с Малковичем и Дапкунайте по 450 евро

Анонсированный 18 ноября спектакль "В одиночестве хлопковых полей" с участием Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте в театре "Дайлес" вызвал ажиотаж. Билеты на премьерные показы были выкуплены за считанные минуты и уже появились на портале объявлений ss.lv, где за них хотят получить 450 евро за два места.

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По словам представителя театра Марко Расса, на каждый спектакль из-за действующих в стране ограничений могут попасть только 500 зрителей. Если же ситуация улучшится, то увидеть постановку смогут гораздо больше людей.

По наблюдениям Delfi, часть билетов уже попала в объявления на ss.lv, и их цена выросла в разы - вместо первоначальных 50-100 евро перекупщики просят 450 евро за комплект из двух мест. Есть объявления и о желании приобрести билет, однако это очень рискованно из-за вероятности купить подделку.

Как уже сообщалось, 15 января в театре "Дайлес" начался первый этап репетиций международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулябин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли сыграют звезды мировой величины — ​​Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера спектакля запланирована на конец мая 2022 года.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино.