Спекулянты продают билеты на спектакль с Малковичем и Дапкунайте по 450 евро
Foto: Marko Rass

Анонсированный 18 ноября спектакль "В одиночестве хлопковых полей" с участием Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте в театре "Дайлес" вызвал ажиотаж. Билеты на премьерные показы были выкуплены за считанные минуты и уже появились на портале объявлений ss.lv, где за них хотят получить 450 евро за два места.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам представителя театра Марко Расса, на каждый спектакль из-за действующих в стране ограничений могут попасть только 500 зрителей. Если же ситуация улучшится, то увидеть постановку смогут гораздо больше людей.

По наблюдениям Delfi, часть билетов уже попала в объявления на ss.lv, и их цена выросла в разы - вместо первоначальных 50-100 евро перекупщики просят 450 евро за комплект из двух мест. Есть объявления и о желании приобрести билет, однако это очень рискованно из-за вероятности купить подделку.

Как уже сообщалось, 15 января в театре "Дайлес" начался первый этап репетиций международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулябин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли сыграют звезды мировой величины — ​​Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера спектакля запланирована на конец мая 2022 года.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei