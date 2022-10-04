В следующем году Depeche Mode выступят в Талллине, в Ригу не приедут

На прошедшей 4 октября в Берлине пресс-конференции Depeche Mode анонсировали выход нового, уже 15-го студийного альбома и большой тур в его поддержку. В рамках этого тура 6 августа 2023 года группа выступит на Певческом поле в Таллине.

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Тур Memento Mori стартует 23 марта в Северной Америке, а в мае он продолжится выступлениями в Европе.

По словам Мартина Гора, над этим туром они начали работать во время пандемии. После скоропостижной кончины Эндрю Флетчера было принято решение все же продолжить работу. "Мы уверены, что он бы этого хотел, - говорит Мартин. - И в этом есть особый смысл. "Энди понравился бы новый альбом. - уверен Дейв Гаан. - Надеммся как можно скорее поделиться им и с нетерпением ожидаем его презентации в следующем году".

Memento Mori - 19 концертный тур в истории группы и первый за последние 5 лет. Предыдущий - Global Spirit Tour - проходил в 2017–2018 годах и был самым длительным и прибыльным для Depeche Mode. В целом группа дала 130 концертов, а общая аудитория превысила 3 миллиона человек.

Билеты поступят в продажу в сети Biļešu Serviss 7 октября.